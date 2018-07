Risultati del 21 luglio 2018

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i Risultati dei quarti. Delineate le semifinali : Si completano e vanno in archivio i quarti degli Europei di Hockey su pista: domani si inizia a giocare per il podio. Le semifinali vedranno di fronte Francia-Spagna ed Italia-Portogallo. Di seguito tutti i risultati di oggi ed il programma di domani, con ben cinque gare. Quarti di finale ore 12.30 Germania-Francia 2-5 ore 17.30 Andorra-Italia 2-6 ore 20.00 Svizzera-Spagna 3-10 ore 22.00 Inghilterra-Portogallo 2-14 Triangolare 9-11° ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto: oltre all’Italia, conquistano il primo posto anche Serbia, Croazia e Spagna, con gli iberici che passano per differenza reti e vanno a finire nello spicchio di tabellone degli azzurri, per un’ipotetica semifinale per cuori forti. Girone A Risultati terza giornata Germania-Ungheria 4-4 Georgia-Italia 3-14 Classifica finale Italia 9; Ungheria e Germania 4; Georgia 0. Girone ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i Risultati della quarta giornata. L’Ungheria sorprende la Russia : Va in archivio la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla vittoria dell’Italia, si registra la vittoria di misura dell’Ungheria sulla Russia, che complica i calcoli nel Girone B. Insomma bisognerà guardare tutte le partite di sabato 21 per conoscere perfettamente la griglia dei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Israele-Grecia 2-16 Italia-Croazia 24-3 Olanda-Francia ...

USL Umbria 1 - importante riconoscimento per l'impegno nell'ascolto dei bisogni dei pazienti. I Risultati dell'indagine nazionale sul grado ... : UMWEB, Perugia, I primi risultati dell'indagine dell'Agenzia nazionale dei Servizi Sanitari sul grado di umanizzazione degli ospedali, fanno emergere l'impegno della Usl Umbria 1 nell'ascolto dei ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i Risultati della quarta giornata. L’Italia evita ai quarti Francia e Portogallo : Va in archivio la quarta giornata degli Europei di Hockey su pista: nessuna sorpresa tra i risultati odierni, e così domani Portogallo e Francia nel Girone A, e Spagna ed Italia nel Girone B, si giocheranno il primo posto. Gli azzurri sono certi ormai di evitare lusitani e transalpini nei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Francia-Svizzera 5-2 Austria-Portogallo 1-15 Riposa: Andorra Classifica dopo la quarta giornata Portogallo ...

Serie A - i Risultati di tutte le amichevoli del 18 luglio : Sion-Inter 2-0 , leggi la cronaca del match , MARCATORI: [27' Neitzke , S, ; 70' Baltazar , S, ] INTER , primo tempo, : Padelli; Dalbert, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Risultati e classifiche della seconda giornata. Il Settebello ipoteca la prima piazza : seconda giornata da sogno per il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Gli azzurri dominano in lungo e in largo con l’Ungheria e ipotecano la prima piazza nel Girone A. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate. seconda giornata (C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0) (A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2) (D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, ...

Tiro con l’Arco - buone prestazioni degli arcieri azzurri a Berlino : tutti i Risultati delle gare in programma : Sono otto gli azzurri che accedono al turno successivo nel torneo individuale della quarta tappa di World Cup, Nespoli unico italiano nel ricurvo Mauro Nespoli, Lucilla Boari, Tanya Giaccheri e Tatiana Andreoli avanzano nell’individuale arco olimpico nella quarta tappa di World Cup a Berlino. Eliminati invece Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Amedeo Tonelli e Vanessa Landi. Nella divisione compound accedono ai 16esimi Elia Fregnan e ...

Risultati del 18 luglio 2018 : ... CAF Confederation Cup 15:00 Aduana Stars , Gha, AS Vita Club , Drc, 18:00 ASEC Mimosas , Ivo, Raja Casablanca , Mar, Enyimba , Nga, WAC , Ivo, Gor Mahia , Ken, Young Africans , Tan, Rayon Sport , ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Risultati e classifiche della terza giornata : terza giornata per quanto riguarda i gironi preliminari agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona. Di gran lunga quella tra Setterosa ed Olanda la partita più spettacolare di oggi, visti gli altri risultati, tutti piuttosto scontati. Andiamo a scoprirli con le classifiche aggiornate. terza giornata Martedì 17 luglio (B) Russia-Germania 27-5 (5-2, 7-1, 7-1, 8-1) (B) Ungheria-Serbia 23-6 (9-1, 5-1, 5-3, 4-1) (A) Grecia-Croazia ...

ICF Canoe Slalom Junior & Under23 World Championships : i Risultati della mattinata : L’ICF Canoe Slalom Junior & Under23 World Championships, in scena allo Stadio della Canoa Città di Ivrea, dà soddisfazioni anche all’Italia Medaglia di bronzo nella gara a squadre K1 donne Junior per l’Italia: ottima la prestazione di Francesca Malaguti, Marta Bertoncelli, Elena Borghi che hanno concluso con il tempo di 110,40, di pochissimo inferiore alle prime classificate. Slalom Gara a squadre C1 uomini ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Risultati e classifiche della prima giornata. Nessuna sorpresa : prima giornata per il torneo maschile degli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona: andiamo a riepilogare tutti i risultati e le classifiche dei gironi. Nessuna sorpresa: tutte le favorite vincono, praticamente senza problemi. prima giornata (B) Montenegro-Francia 8-6 (3-1, 1-1, 2-2, 2-2) (D) Russia-Slovacchia 12-6 (3-1, 2-1, 5-1, 2-3) (C) Turchia-Grecia 1-27 (1-5, 0-7, 0-6, 0-9) (A) Georgia-Ungheria 5-12 (1-3, 2-2, 2-3, 0-4) (C) ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i Risultati della prima giornata. Volano Germania e Portogallo : Si completa e va in archivio la prima giornata degli Europei di Hockey su pista: si registrano le vittorie di Svizzera e Portogallo nel Girone A, dove riposa la Francia, mentre nel Girone B, oltre al successo della Spagna di ieri e dell’Italia, oggi la Germania supera l’Olanda. Girone A risultati prima giornata Svizzera-Austria 5-1 Andorra-Portogallo 0-11 Riposa: Francia Classifica dopo la prima giornata Portogallo e Svizzera 3; ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i Risultati della seconda giornata. Olanda e Francia a valanga : Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla sconfitta dell’Italia, si registrano altre cinque sfide a senso unico, simbolo di una rassegna continentale a due velocità. Vincono Olanda, Francia e Grecia nel Girone A ed Ungheria, Russia e Spagna nel Girone B. Girone A risultati seconda giornata Israele-Olanda 2-20 Croazia-Francia 6-17 Italia-Grecia 6-7 Classifica dopo la seconda ...