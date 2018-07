Risolto il bug standby cella su Samsung Galaxy S7 | decisivo l’aggiornamento di luglio

optimaitalia

: Risolto il bug standby cella su #SamsungGalaxyS7: decisivo l'aggiornamento di luglio - OptiMagazine : Risolto il bug standby cella su #SamsungGalaxyS7: decisivo l'aggiornamento di luglio - _tobiochan : @pierre_palais @Spotify Sì sì lo è! Ma in caso di problemi o di lamentele sono sempre presenti. Mi ero lamentata te… - RThandicappati : RT @cmdotcom: @YoriAlessandro @nonleggerlo @BausciaCafe @Ruttosporc @pisto_gol @Inter @FBiasin @il_Malpensante @pap1pap @PresMoratti @Ngopp… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Le cose sembrano sorridere aiS7 e S7 Edge, per cui, come vi abbiamo raccontato qui, è in fase di diffusione l'aggiornamento con la patch di sicurezza di, sebbene il rilascio sia al momento avvenuto solo in Francia ed Olanda. Una nuova serie firmware ha preso il posto della precedente, colpendo gli esemplari no brand sopra citati. Sempre basati su Android 8.0 Oreo, i pacchetti di cui vi stiamo parlando recano le seguenti sigle: XXU2ERG4 per i dispositivi francesi, XXU2ERG2 per gli olandesi (quel famosi PHN di cui abbiamo spesso sentito parlare). Il changelog non rivela l'integrazione di chissà quali modifiche particolari, nemmeno per quanto riguarda la parte MODEM, rimasta esattamente la stessa rispetto alla precedente iterazione.In ogni caso, vi segnaliamo la probabile risoluzione del bug dello, che aveva tormentato un po' tutti i possessori di ...