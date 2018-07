Ricerca | scoperto interruttore “brucia grassi” | chiave contro l’obesità

Ricerca : scoperto il gene che guida il destino delle staminali nel cervello : L’esistenza di cellule staminali in alcune regioni del cervello dei mammiferi adulti è un dato ormai assodato, ma c’è molto da conoscere sui fattori che regolano l’attività del processo di neurogenesi, sia in condizioni fisiologiche che in caso di patologia. Il gruppo di Ricerca guidato da Silvia De Marchis del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (Nico) e del dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei distemi ...

Ricerca : scoperto il “più antico colore biologico” : Ricercatori dell’Australian National University hanno scoperto un pigmento biologico che sperano possa far luce sul mistero della vita sulla Terra: lo studio pubblicato su”Pnas” ha descritto pigmenti, prodotti da antichi cianobatteri microscopici, a seguito di estrazione rocce risalenti a 1.1 miliardi di anni fa, rinvenute negli scisti neri marini al di sotto del deserto del Sahara in Mauritania. Secondo il team di esperti tali ...

Ricerca : scoperto nuovo gene - aiuta l’organismo a combattere le infezioni : Rebecca Ambrose e Cameron Stewart, scienziati australiani dell’ente scientifico nazionale Csiro (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) hanno scoperto un gene che aiuta l’organismo a combattere le infezioni: “C6orf106“, o “C6“, controlla la produzione di proteine coinvolte nel cancro, nelle malattie infettive e nel diabete. “Il nostro sistema immunitario produce proteine dette ...

Ricerca : scoperto “il circuito del coraggio” del cervello - “spegne” le paure immotivate : I Ricercatori del Centro giapponese Riken per lo studio del cervello, guidati da Joshua Johansen, hanno individuato nel cervello il “circuito del coraggio“: è controllato dal neurotrasmettitore dopamina e spegne le paure immotivate, che nascono anche quando non si ha nulla da temere. I risultati sono stati pubblicati sulla “Nature Communications”. Per studiare questo circuito, gli esperti hanno condotto esperimenti su ...

Era Ricercato : scoperto e arrestato a Roverbella : Rintracciato nelle vie del centro cittadino a bordo della sua auto. Deve scontare una pena di due anni per furto e violazioni dell'obbligo di firma

Ricerca : scoperto il regista dell’embrione umano - decide il destino delle cellule : E’ stato descritto su Nature dal team di Ali Brivanlou, della Rockefeller University di New York, il regista dell’embrione umano, che decide se e quali cellule indifferenziate formeranno pelle o cervello, ossa o muscoli. La Ricerca è stata condotta su una versione dell’embrione umano con poche cellule fatte organizzare in un embrione di pollo, senza completare lo sviluppo. In uno speciale laboratorio le cellule staminali ...

Ricerca : Hough - ecco come ho scoperto le onde gravitazionali : Il fisico scozzese Jim Hough, membro del team internazionale che si è aggiudicato il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, racconta il percorso per raggiungere quella che è stata ...

Ricerca : Edison premia team Ricercatori che ha scoperto onde gravitazionali (3) : (AdnKronos) - A ricevere il premio Guido Menichetti, laureato in Fisica all’università di Pisa, dove ha svolto anche il dottorato e attualmente in forza al Graphene Labs dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT). Il giovane Ricercatore potrà così svolgere un tirocinio in una università es

Ricerca : Edison premia team Ricercatori che ha scoperto onde gravitazionali : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Sono stati i protagonisti di una delle scoperte più importanti del millennio, dimostrando l’esistenza delle onde gravitazionali che Albert Einstein aveva previsto nel 1916. Ascoltando, cioè, la voce dell’universo attraverso la luce. E per questo si sono aggiudicati il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, nel corso di una serata-evento organizzata in occasione del Lake Como Festival ...

Ricerca : Edison premia team Ricercatori che ha scoperto onde gravitazionali (2) : (AdnKronos) – “Nel 1971 – ricorda Hough all’Adnkronos – indagavamo questi ambiti scientifici sviluppando rilevatori alla Ricerca delle onde gravitazionali”. Nel corso degli anni “siamo passati dall’uso di barre di alluminio risonanti fino ad arrivare al moderno interferometro”. Poi “io sono entrato a far parte del team di Ricercatori tedeschi di Geo600 che lavorava allo sviluppo della ...