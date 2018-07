Ricatto ad alta quota film stasera in tv 21 luglio | trama curiosità streaming

cubemagazine

(Di sabato 21 luglio 2018)adè ilin tv sabato 212018 in onda in prima serata su Rai 2 alle ore 21:05 circa. Il thriller diretto da Nadeem Soumah ha come protagonisti Dina Meyer e Victoria Pratt. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TVadin tv:scheda TITOLO ORIGINALE: Turbulence GENERE: Azione, Thriller, Drammatico ANNO: 2016 REGIA: Nadeem Soumah CAST: Dina Meyer, Victoria Pratt, Brent McCoy, Justin Johnson Cortez, Nick Baillie, Cole Carter, Lorynn York, Jose Rosete DURATA: 120 Minutiadin tv:Sarah Plummer, agente dell’FBI, viene inviata a Washington DC per testimoniare contro il senatore Johnson, accusato di omicidio grazie alla prova schiacciante di unato che la donna porta con sé. Sul sedile ...