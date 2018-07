Revenge con Matilda Lutz – dal 6 settembre al Cinema

nerdgate

(Di sabato 21 luglio 2018), film di Coralie Fargeat uscito per la prima volta in Francia lo scorso Febbraio, arriverà finalmente nelle nostre sale il prossimo 6grazie a Koch Media, il film ha come protagonista l’attrice(L’ Estate Addosso, The Ring 3, Somewhere Beautiful) e per la prima volta un “rape andmovie” girato da una regista donna; un action/thriller con tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio casotografico. Qui di seguito trovate il poster ufficiale in anteprima e la sinossi del film: Jen, sexy e sfacciata, viene invitata dal suo ricco amante alla tradizionale battuta di caccia che l’uomo organizza con due amici. Isolata nel deserto, la ragazza diventa presto preda del desiderio degli uomini e quello che doveva essere un week end di passio­ne si trasforma in un incubo, in una spietata caccia all’uomo. Per la prima volta un ...