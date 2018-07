Reddito di cittadinanza | la mancetta di Luigi Di Maio ai suoi compaesani

L'FMI boccia flat tax e Reddito di cittadinanza e raccomanda l'estensione del Jobs Act a tutti i contratti stabili : Le misure fiscali e di spesa ipotizzate dal nuovo governo italiano non sembrano convincere del tutto il Fondo Monetario Internazionale. Come si legge nel rapporto articolo IV sull'Eurozona pubblicato dall'istituto di Washington, "in Italia il nuovo governo preferisce misure fiscali e di spesa che, se applicate nella loro interezza, provocherebbero una significativa espansione fiscale, in contrasto con la sostenibilità del debito". Secondo ...

L'FMI boccia flat tax e Reddito di cittadinanza e raccomanda l'estensione del Jobs Act per tutti i contratti stabili : Le misure fiscali e di spesa ipotizzate dal nuovo governo italiano non sembrano convincere del tutto il Fondo Monetario Internazionale. Come si legge nel rapporto articolo IV sull'Eurozona pubblicato dall'istituto di Washington, "in Italia il nuovo governo preferisce misure fiscali e di spesa che, se applicate nella loro interezza, provocherebbero una significativa espansione fiscale, in contrasto con la sostenibilità del debito". Secondo ...

Reddito cittadinanza - ecco il piano di Tria per finanziarlo : «Ma attenti alle risorse» : Sul Reddito di cittadinanza il cantiere, ma forse sarebbe meglio dire i cantieri, sono partiti. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha messo al lavoro i suoi tecnici per trovare una via...

Tria avverte il governo : Reddito di cittadinanza soltanto se a costo zero : L'economia italiana registra 'tassi positivi' ma 'a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017' e 'per l'anno in corso appare ancora possibile conseguire una crescita non lontana da quella ...

Tria : il Reddito di cittadinanza è una trasformazione del welfare : Chiedere «quanto costa» il reddito di cittadinanza? Domanda mal posta secondo il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Durante un’audizione al Senato il ministro ha spiegato che « si tratta di trasformare strumenti di welfare in un altro strumento, calcolare il costo differenziale e vedere come introdurlo gradualmente» e dunque ad oggi le stime sui...

Tria stoppa il governo : "Il Reddito di cittadinanza? Sì - ma solo se è a costo zero" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria mette nuovamente dei paletti all governo gialloverde: ' La riduzione delle tasse su cittadini e imprese sarà compatibile con gli spazi finanziari che si renderanno disponibili' .

Tria : 'Il Reddito di cittadinanza? Sostituirà altri strumenti' : Roma - Chiedere 'quanto costa' il reddito di cittadinanza? Domanda mal posta secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria . Durante un'audizione al Senato il ministro ha spiegato che ' si tratta di trasformare strumenti di welfare in un altro strumento , calcolare il costo differenziale e vedere ...

Tria - ci sono le condizioni per il Reddito di cittadinanza - ma 'bisogna levare altri incentivi' : Flat tax e reddito di cittadinanza? Li faremo, ma compatibilmente con il rispetto dei conti pubblici e dell'obiettivo della riduzione del debito pubblico. Così davanti alle commissioni Finanze il ...

Tria - "crescita in rallentamento"/ Ministro economia : "Task force per flat tax - il Reddito di cittadinanza..." : Tria, "crescita in rallentamento": il Ministro dell'economia in commissione Finanza del Senato ed ha parlato anche di flat tax e reddito di cittadinanza, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:58:00 GMT)

Tria frena sul Reddito cittadinanza : 'In base agli spazi finanziari disponibili' : ... ma del resto per il Tesoro la prima vera scadenza è quella del 27 settembre, quando insieme alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dovrà essere presentato il quadro ...

Ministro Tria conferma : "Reddito di cittadinanza si farà. Pace fiscale non sarà nuovo condono" : La crescita dell'economia per l'anno in corso potrà essere non lontana da quella programmata anche se il quadro internazionale fa presagire un rallentamento. A parlare è il Ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione fionanze del Senato.

Flat tax e Reddito di cittadinanza - a che punto siamo : il piano del governo : "A partire dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica costituirà un obbligo generalizzato anche nelle cessioni...

PAOLO SAVONA/ Il piano A da 50 miliardi per investimenti - flat tax - pensioni e Reddito di cittadinanza : PAOLO SAVONA parla di un piano A con cui far partire investimenti per circa 50 miliardi di euro. Si potrebbero anche coprire le spese per flat tax e riforma delle pensioni(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:54:00 GMT)

M5S chiede pedaggi più cari per il Reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza passa anche attraverso un rincaro dei pedaggi autostradali. Secondo fonti bene informate, il gabinetto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ...