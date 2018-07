Reati ambientali | chiuso panificio fuorilegge nel Napoletano

Milano : procura sigla intesa con Arpa Lombardia su Reati ambientali (2) : (AdnKronos) - Come Arpa , aggiunge Camisasca, "intensificheremo il supporto a favore dell’autorità giudiziaria per l’applicazione di una normativa che sta portando significative novità nella direzione del rispetto dell’ambiente". Anche "i carabinieri forestali e del comando tutela ambientale rafforze

Milano : procura sigla intesa con Arpa Lombardia su Reati ambientali : Milano , 18 lug. (AdnKronos) - E’ stato sigla to oggi, nella sede della procura generale presso la Corte d’appello di Milano , un importante protocollo d' intesa tra il procura tore generale, le procure del distretto della Corte di appello di Milano , Arpa Lombardia (l’agenzia regionale per la protezione

Rapporto Ecomafia - nel 2017 record di arresti per Reati ambientali. Un quarto dei delitti scoperti riguarda i rifiuti : Nel 2017 sono stati accertati in Italia quasi 31mila illeciti ambientali, 84 al giorno e il 20 per cento in più rispetto all’anno prima. I numeri dell’ultimo Rapporto Ecomafia di Legambiente, presentato alla Camera, spengono l’ottimismo di chi sperava in una diminuzione del crimine contro l’ambiente e accendono invece l’attenzione sul settore dei rifiuti: qui si concentra un quarto degli illeciti, quasi 7.400, ...