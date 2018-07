Rai : Anzaldi - governo non può decidere direttori : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Se non venissero subito smentite le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, secondo le quali il governo Lega-M5S intende decidere i nomi dei direttori dei telegiornali e delle reti Rai, saremmo di fronte ad una gravissima ingerenza contro l’informazione e l’indipendenza del servizio pubblico, pagato dal canone di tutti gli italiani. Si tratterebbe, ...

Anzaldi (PD) : Rai - M5S spieghi perché hanno preferito curricula di mezza paginetta a quelli di Santoro e Minoli : Roma – Michele Anzaldi, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui candidati del M5S per il cda Rai “Fa discutere il modo in cui hanno selezionato questi nomi –ha affermato Anzaldi-. Loro hanno detto che avrebbero selezionato in base al merito, in base ai curricula. Su ...