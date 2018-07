Quest segreta in Destiny 2 | come trovarla e completarla per avere il fucile Whisper of

optimaitalia

: Quest segreta in #Destiny2: come trovarla e completarla per avere il fucile Whisper of the Worm… - OptiMagazine : Quest segreta in #Destiny2: come trovarla e completarla per avere il fucile Whisper of the Worm… - NewsDallaTorre : RT @GiornoGaming: I added a video to a @YouTube playlist - GiornoGaming : SUSSURRO DEL VERME | Quest Esotica SEGRETA | Come prendere il Nero Martellante di Destiny 2: -

(Di sabato 21 luglio 2018) Bungie ha aggiunto unain2 che mette in palio ilof the Worm. A scoprirlo la scorsa notte è stata proprio la community del gioco: la presenza di unaa tempo accessibile dal satellite Io, chiamata The. Tutti i giocatori che riescono apossono riceverericompensa appunto undi precisione esotico che somiglia molto a Nero e Fuso Martellante,riporta Forbes.I passi per accedere alla missionedi2Cosa bisogna fare per accedere aa missione? La risposta è semplice. Prima di tutto bisogna riuscire a uccidere la versione corrotta di Urzok, che è un Cavaliere dell'Alveare già incontrato nel primo. Tuttoo va fatto nel corso dell'evento pubblico dei corrotti che si svolge nell'Oasi Perduta di Io. Dopo averlo eliminato compare un portale che trasporta la squadra nella ...