Quattro nomi per il dopo Marchionne a Fca Due italiani e due inglesi per un' eredità

MILAN CDA : I Quattro nomi NUOVI/ Ultime notizie : Fassone e Mirabelli addio - sarà una squadra di milanisti : MILAN, oggi Cda: come cambia la società: i NUOVI ingressi. Ecco Scaroni e Leonardo, Fassone verso l'addio, Ivan Gazidis possibile successore ma affiancato da Gandini. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:04:00 GMT)

Cda Rai : ecco i nomi dei Quattro nuovi membri : Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione (CDA) della Rai: ecco i nomi dei quattro membri scelti a scrutinio segreto da Camera e Senato Mercoledì 18 luglio 2018 Camera e Senato hanno eletto i nuovi membri del Cda della Rai. Il Consiglio di Amministrazione della Rai è stato ufficializzato a poche ore dalla votazione tenutasi con scrutinio segreto. Cda Rai: ecco i nomi dei quattro nuovi membri Eletti i quattro nuovi membri del Consiglio di ...

Calciomercato Napoli - Quattro nomi che infiammano i tifosi : pronto il colpo per Ancelotti [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il Napoli è pronto a rispondere alla Juventus, il club azzurro ha intenzione di piazzare almeno un altro colpaccio per il tecnico Carlo Ancelotti. quattro nomi che infiammano la piazza: Di Maria, Benzema, Cavani, Vidal. Chiuso il mondiale adesso il club può pensare veramente in grande, oggi il quotidiano Bild rilancia l’interesse del Napoli per Arturo Vidal, calciatore stimato da Ancelotti, ma il profilo ...

CdA Rai - eletti i Quattro membri di nomina parlamentare. Ecco chi sono : Rai L’intesa politica ha tenuto. Camera e Senato hanno eletto poco fa a scrutinio segreto i quattro membri del CdA Rai (due per ogni Aula) di nomina parlamentare. Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (FdI) sono i due componenti del nuovo Consiglio eletti dalla Camera. Rita Borioni (Pd) e Beatrice Coletti (M5S, scelta con il voto on line) sono stati eletti al Senato. Alla Camera, Igor De Biasio ha ottenuto 312 voti, Giampaolo Rossi 166. ...

DAZN nomina Veronica DiQuattro alla guida della piattaforma streaming in Italia : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, annuncia oggi la nomina di Veronica Diquattro alla guida del mercato Italiano, l'ultimo entrato nel suo business in rapida crescita. Veronica Diquattro è stata nominata Vicepresidente esecutivo di DAZN, e arriva da Spotify dove è stata Managing Director per l’Europa Meridionale e Orientale,...

Calciomercato Spal - riscattati Quattro giocatori [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Spal- Altri quattro giocatori diventano tesserati della Spal a titolo definitivo. La società biancazzurra ha infatti riscattato la punta Alberto Paloschi e il centrocampista Jasmin Kurtic dall’Atalanta, il difensore Bartosz Salamon dal Cagliari e il portiere Alfred Gomis dal Torino. Lunedì era stato riscattato dal Verona anche il centrocampista Federico Viviani, mentre sempre dai gialloblù neoretrocessi la Spal ha ingaggiato ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - Quattro super colpi per Mazzarri : ecco come cambia l’11 - squadra fortissima [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio sul Calciomercato, dopo qualche giorno di valutazioni la dirigenza granata ha deciso di scatenarsi, sono in arrivo importanti innesti da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. In porta assalto del Napoli per Sirigu ma alla fine dovrebbe rimanere in granata. Per la difesa con Nkoulou e Lyanco ci sarà Lucas Verissimo, importante investimento del Torino per il brasiliano. Per il centrocampo è ...

X Factor – Svelati i nomi del Quattro giudici del talent show : spuntano due grandi sorprese : Accanto ai confermatissimi Fedez e Mara Maionchi spuntano gli altri due giudici ufficiali di X Factor 12: ecco i loro nomi Il talent show ‘X Factor‘ si appresta a dare il via alla sua dodicesima edizione. Dopo la vittoria di Lorenzo Licitra del team di Mara Maionchi, sui favoriti Maneskin, chi si aggiudicherà quest’anno il premio finale? Se ancora rimangono sconosciuti i nomi dei partecipanti, i nomi dei giudici sono ufficiali. ...