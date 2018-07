Quando Rossellini spezzò il cuore a Magnani per correre da Bergman

vanityfair

(Di sabato 21 luglio 2018) Siamo nel 1948. Ingrid, attrice svedese, sposata, residente a Hollywood, vede un film del regista italiano Robertoe ne rimane incantata. E, come fanno molte attrici, anche oggi, si propone per un futuro progetto insieme. Scrive una lettera: «Signor, sono una ragazza svedese che vive in America da dieci anni, che parla bene inglese, un poco di francese e sa dire solo “Ti amo” in italiano. Ho visto il vostro film Paisà, ne sono entusiasta e sarei onorata di avere una particina nel vostro prossimo film». La lettera di Ingrid è un capolavoro, proprio nella scelta delle parole da (finta?) modesta: «sono una ragazza», «sarei onorata», come per cancellare l’immagine di quello che in realtà Ingrid già era, cioè una grande attrice molto affermata, una diva che aveva già vinto un Oscar. Il finale, poi, con quel «ti amo» che sembra strategico, è il tocco di ...