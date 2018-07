Quando Marchionne disse | «Chi comanda è solo» Foto  Elkann | «Ci ha insegnato  a pensare

Sergio Marchionne - come sta?/ Mistero su congedo medico : Quando disse - “questo lavoro ti consuma - sono stanco” : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono avvolte nel Mistero. come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:24:00 GMT)