Pronostico Liverpool-Borussia Dortmund | 22-07-2018 e analisi

(Di sabato 21 luglio 2018) International Champions Cupdi, Domenica 22 Luglio. Un solo successo per i tedeschi nelle competizioni ufficiali, il resto o pareggi o vittorie per i Reds., domenica 22 Luglio. Sarà la prima partita in questa competizione per i Reds, mentre la seconda per la formazione tedesca, reduce dall’impegno con il Manchester City di due giorni prima. Il Gegenpressing di Kloop, con tutta la sua potenza di fuoco in avanti, data da Firmino, Manè e Salah, contro una formazione che è ancora da completare visto che ha solo 13 giocatori in rosa al momento. Sulla panchina giallonera siederà Lucien Favre, reduce dall’esperienza con il Nizza. Come arrivanoSiamo all’inizio della stagione, le squadre devono acquisire ancora il ritmo partita. Questa è ...