Prenota la casa per le vacanze a 1 200 euro | ma all' arrivo trova un campo nomadi

Prenota una casa al mare a Riccione ma si ritrova in un campo nomadi : truffa da 1200 euro : Un giovane di Carpi è rimasto vittima di un falso annuncio sul web: pensando di Prenota re un appartamento al mare a Riccione ha versato 1200 euro su un conto Poste Pay ma raggiunto l’indirizzo indicato si è trovato di fronte a un luogo ben diverso da quello dove sperava di soggiornare per le ferie estive.Continua a leggere

Mondiali Russia 2018 – Germania - il retroscena sull’hotel è clamoroso : Prenotato fino alla finale - ma i tedeschi sono già a casa : Ecco cosa succede ad essere troppo sicuri di sè! La Germania era convintissima di arrivare fino in fondo ai Mondiali di Russia 2018: il retroscena beffa legato alla prenotazione dell’hotel Nel pomeriggio di ieri la Germania è stata eliminata, a sorpresa, dal Mondiale di Russia 2018. La sconfitta contro la Corea del Sud, arrivata in contemporanea con la vittoria della Svezia sul Messico, ha regalato i tedeschi ad un umiliante ultimo ...