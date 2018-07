Prenota appartamento per le vacanze a 1 200 euro | ma all' arrivo trova campo nomadi

Riccione - Prenota appartamento sul mare ma si ritrova un campo rom : Chissà per quanto tempo avrà desiderato quella vacanza fra sole, mare e divertimento il trentenne di Carpi vittima di una truffa diabolica. Il giovane infatti aveva prenotato online su di un noto sito internet un bellissimo appartamento in riva al mare a Riccione, pagando immediatamente tramite postepay la cifra di 1200 euro per bloccare l'immobile scelto per le sue ferie. Al suo arrivo in riviera però, l'amara sorpresa: all'indirizzo indicato ...