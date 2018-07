Polizia locale | attività di prevenzione e contrasto all' abusivismo commerciale

Monza - i vigili nella bufera : M5S chiede l'accesso agli atti sulle spese della Polizia locale : Lente d'ingrandimento su tutte le spese fatte dai vertici della polizia locale di Monza: il Movimento 5 Stelle chiede l'accesso agli atti per conoscere tutti i movimenti economici effettuati dalle ...

Milano - blitz di carabinieri e Polizia locale a Rogoredo : Milano, askanews, - Quarantatre persone controllare e quattrodenunciate. È il bilancio del blitz dei carabinieri del comandoprovinciale di Milano e dalla polizia locale nei pressi del"boschetto" di ...

Milano : controlli a stazione Rogoredo di carabinieri e Polizia locale (2) : (AdnKronos) - Al termine del servizio di controllo di carabinieri e polizia locale al 'boschetto' di Rogoredo e nella zona di Porto di Mare, sono state controllate complessivamente 43 persone: due italiani di 38 e 47 anni sono stati deferiti in stato di libertà per inosservanza foglio di via dal ter

Bari. Un uomo si barrica in casa con un fucile. Sul posto carabinieri e Polizia locale : Un 40enne di Palo del Colle si è barricato in casa, armato, con una sua zia (che è stata poi fatta uscire). L'uomo soffrirebbe di problemi psichici secondo quanto finora trapelato.Continua a leggere

Milano. Agenti della Polizia locale feriti da un marocchino occupante abusivo : “Esprimo solidarietà agli Agenti della Polizia Locale di Milano, che questa mattina sono rimasti feriti durante un’operazione che li ha

Sgomberato edificio del Comune occupato abusivamente - operazione della Polizia locale nei pressi del San Donato : Avevano trasformato un Locale di una struttura di proprietà comunale in un rifugio di fortuna. Almeno in due, una donna e un uomo, vi trascorrevano la notte di fatto occupando abusivamente l'edificio. ...

Milano : Polizia locale cerca sponsor per campagne di informazione : Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Nuova delibera approvata dalla giunta di Milano per l’individuazione, tramite procedure ad evidenza pubblica, di sponsor pubblici o privati. L'obiettivo è finanziare progetti e campagne di informazione della polizia locale legate a temi come la sicurezza stradale, la lo

Milano : Polizia locale cerca sponsor per campagne di informazione (2) : (AdnKronos) - Negli ultimi anni i Comuni hanno molto risentito della riduzione di trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali. Milano si è impegnata per aumentare le iniziative di collaborazione con soggetti sia pubblici che privati. “Per alcuni comportamenti – spiega la v

Milano. Le sanzioni della Polizia locale arrivano via PEC : Notifiche delle sanzioni via PEC per i professionisti e le aziende che hanno un indirizzo di Posta elettronica certificata. Una

Polizia locale - 'Si lavora da anni sotto organico con spirito di sacrifico e abnegazione' : SAN PIETRO VERNOTICO - Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria generale di Brindisi della UilFpl a firma del responsabile Enti locali Pasquale Cattolico di risposta all'elogio conferito ai ...

Polizia locale - in 4 a gestire la festa patronale : arriva l'elogio del comandante : SAN PIETRO VERNOTICO - Quattro 'eroi'. Così sono stati definiti tre marescialli della Polizia locale di San Pietro Vernotico, Roberto Mariano, Antonio Gioia e Maurizio Taccone e un operatore ...