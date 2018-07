Polemica su Savona indagato Ora i grillini sono garantisti

ilgiornale

: @GiovanniMattana @Acidelius ‘sta passione per #savona mi lascia perplesso. Da sempre frequentatore (allineato) dei… - daniele_dfu : @GiovanniMattana @Acidelius ‘sta passione per #savona mi lascia perplesso. Da sempre frequentatore (allineato) dei… - giamps78 : @Mov5Stelle @LegaSalvini @luigidimaio @matteosalvinimi @fattoquotidiano @gparagone @ecb @ale_dibattista… - kiriosomega : QUANDO LA POLEMICA HA X OBIETTIVO LA POLEMICA, MA MALEVOLA! Prof #Savona, autorità nel suo campo, uno di quelli da… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Una vita tra cda, atenei e politica senza una macchia. Poi, a 82 anni quasi compiuti, l'ingresso nel governo. E a tempo di record arriva l'iscrizione nel registro degli indagati. Così ora Paolo, ministro per gli Affari europei (e mancato ministro dell'Economia) nel governo gialloverde, si ritrova coinvolto nell'inchiesta della procura di Campobasso che indaga sull'ipotesi di usura bancaria. A inguaiare il professore, il suo ruolo di vertice a Unicredit dopo la fusione con Capitalia nel 2007. Pur non avendo competenza sui tassi di interesse, come hanno spiegato fonti del suo entourage, i magistrati molisani lo indagano come "atto dovuto". Innescando un'alzata di scudi in sua difesa delle componenti leghiste e pentastellate del governo, con più di qualche imbarazzo da parte delle seconde, che come noto, in passato, si erano mostrate molto meno garantiste quando a finire nel mirino ...