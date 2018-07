Piscina comunale | domenica riapre dopo il caso dell' acqua mancante

Rieti - la Piscina comunale riapre e il primo giorno l'ingresso è gratuito : ma non c'è l'acqua - l'opposizione in Comune 'affoga' il sindaco ... : Un bagno, per di più gratis, nella piscina comunale finalmente riaperta per la stagione estiva? Magari, se soltanto ci fosse l'acqua per tuffarsi. Tragicomica sorpresa a Rieti quella che stamattina ha ...

Firenze - donna in burkini allontanata dalla Piscina comunale : Firenze, donna in burkini allontanata dalla piscina comunale Polemiche a Firenze per il caso di una donna in burkini invitata… L'articolo Firenze, donna in burkini allontanata dalla piscina comunale proviene da Essere-Informati.it.

Piscina comunale sempre più un miraggio : di nuovo deserto il bando : Nessuna risposta per la riqualificazione e la gestione dell'impianto natatorio di Isernia: è la seconda volta da settembre scorso, nonostante le modifiche all'avviso pubblico ISERNIA. Ancora nulla di ...