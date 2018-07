Pino cade su mercato Viareggio | un ferito

Escursionista cade in torrente in Valchiusella : salvato dal soccorso alPino : Intervento in Valchiusella nella serata di ieri da parte dei volontari del soccorso alpino di Ivrea per il recupero di un Escursionista infortunato: il 58enne stava percorrendo il sentiero che va da Traversella al rifugio Chiaromonte quando è scivolato nell’attraversamento del torrente Bersella. L’uomo ha riportato fratture e contusioni ma è riuscito a chiedere aiuto con il cellulare. Raggiunto dai volontari, è stato stabilizzato e ...

Roma : Pino cade e danneggia auto in sosta : Roma – Al Torrino, in via Leonardo Umile 84, un Pino marittimo è caduto questa mattina intorno alle 5. L’albero di alto fusto è crollato sulla sede stradale. Ha occupato le due carreggiate ed e’ finito su di un’auto parcheggiata danneggiandola. Non risultano persone ferite nell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma. La strada e’ stata chiusa al ...

Atletica - Giavellotto cadetti : Cuciniello super ad Ariano IrPino : Ad Ariano Irpino il 15enne di Torre del Greco,Simone Cuciniello, si migliora di quasi due metri e supera il 66,56 di Fina Giovani giavellottisti crescono. Nell’incontro per rappresentative regionali Meeting sotto le Stelle dell’arena Pietro Mennea di Ariano Irpino(Avellino) il lanciatore campano Simone Cuciniello (Centro Atl. Salus) ha siglato la migliore prestazione italiana cadetti nel Giavellotto con 67,50. Il 15enne di ...

Paura nei giardini di Castel Sant’Angelo : cade un grosso Pino - nessun ferito : Il maltempo che nella notte ha interessato Roma ha causato diversi danni, come alberi caduti, alcune strade allagate e conseguente caos al traffico di stamani. In particolare un grosso pino è caduto intorno alle 8.30 nell’area dei giardini di Castel Sant’Angelo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La polizia locale ha transennato l’area ed è poi intervenuto il servizio giardini per la rimozione. Rami caduti anche in via ...