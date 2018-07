Per festeggiare la Coppa del Mondo i tifosi francesi hanno scatenato un terremoto Anzi

George di Cambridge compie 5 anni/ Kate Middleton in vacanza ai Caraibi Per festeggiare il primogenito : Il primogenito di Kate e William, il 22 luglio, compirà 5 anni. George di Cambridge è amata da tutti e festeggerà il compleanno ai Caraibi insieme ai fratelli più piccoli e ai genitori(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Ad Albissola una serata Per festeggiare i 40 anni dalla realizzazione del Muro Raku : L'Associazione La Fornace quando, qualche mese, nel suo programma estivo aveva inserito, in concomitanza con la Notte Bianco&blu, una serata per festeggiare i 40 anni dalla realizzazione del Muro Raku,...

Deschamps Elysees e non solo. La metro di Parigi rinomina 6 stazioni Per festeggiare i Mondiali : La metro di Parigi celebra la vittoria della nazionale francese ai Mondiali di calcio rinominando, per un giorno, sei stazioni.Così la fermata Avron della linea 2 prenderà il nome "Nous Avron Gagnè", tradotto "abbiamo vinto". La fermata Charles de Gaulle-Etoile cambia in "On a 2 ètoiles", le due stelle riferimento alle due coppe Mondiali vinte finora. La stazione Victor Hugo diventa "Victor Hugo Lloris", in onore del ...

Bimbi 'dipinti' con l'arcobaleno Per 'festeggiare il Gay Pride' : scoppia la polemica : Bimbi colorati per il gay pride, è bufera 'Laboratori di pittura e scrittura, letture orientate al mondo omosessuale'. E' quanto sarebbe accaduto all'interno di un centro estivo per Bimbi : a raccontarlo è la testata 'Quotidiano Nazionale', che rivela i particolari della vicenda. Si tratterebbe di ...

Tour de France 2018 - Dylan Groenewegen : “Mi sentivo bene - contento Per la vittoria : voglio festeggiare questa sera” : Dylan Groenewegen ha vinto la settima tappa del Tour de France: l’olandese ha sconfitto Fernando Gaviria e Peter Sagan al termine di una volata regale sul traguardo di Chartres dopo addirittura 231 chilometri. La frazione più lunga di questa edizione della Grande Boucle ha sorriso al 25enne che lo scorso anno si era imposto sui Campi Elisi a Parigi. L’uomo della Lotto NLJumbo ha trionfato nettamente e si è portato il dito alla bocca ...

Bye bye vitalizi - "una misura illegittima e ingiusta" : Perché c'è poco da festeggiare : Con spumante e palloncini gialli, cori e poca sobrietà, ieri il Movimento Cinque Stelle ha festeggiato il "bye bye ai vitalizi" dopo

Diventa primario - chiude il reparto Per festeggiare : incarico revocato : Il direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza, ha revocato da oggi l’incarico di direttore della Unità operativa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale del Mare conferito al dottor Francesco Pignatelli “per i gravi fatti di cui lo stesso si è reso responsabile che hanno leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario” in relazione alla chiusura del reparto nella notte tra venerdì e sabato scorsi “in ...

È qui la festa. Il Movimento 5 Stelle organizza un party Per festeggiare subito dopo l'abolizione dei vitalizi alla Camera : Un minuto dopo l'abolizione dei vitalizi, inizia la festa. Una festa vera, organizzata dal Movimento 5 Stelle per festeggiare quello che Luigi Di Maio ha definito "il regalo" agli italiani per i primi 100 giorni del Governo. "Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo". Così il vicepremier e ministro ...

Ultras fest - l'appuntamento Per festeggiare il calcio popolare : FASANO - Tutto pronto per la nuova edizione dell'Ultras fest. Il gruppo dei tifosi organizzati degli Allentati ricorrono ad una frase celeberrima per spiegare l'obiettivo di questa festa: 'Come ...

GENOVA - Parte oggi il Costa Zena Festival Per festeggiare i 70 anni di Costa Crociere : Il Teatro delle Feste del Porto Antico ospiterà dalle ore 18 gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche, Enrique Balbontin e tanti altri comici liguri. E, poi, ancora ...

Sea of Thieves : aggiunta una nuova polena Per festeggiare i 20 anni di Banjo-Kazooie : Il regolare aggiornamento settimanale di Sea of ​​Thieves è arrivato e, questa volta, ha portato con sé un oggetto speciale a tempo limitato per celebrare il ventesimo compleanno di Banjo-Kazooie di Rare, il titolo platform uscito nel 1998 su Nintendo 64.Come segnala Eurogamer.net, la polena "Bird and Bear", come è ufficialmente nota, non presenta direttamente il duo iconico, ma invece rende omaggio a un orso abbinato a uno scudo blu ...

Sabato 7 luglio l’Adamello consacrato “vetta sacra alla patria” : un treno storico a vapore Per festeggiare l’evento : Sabato 7 luglio il massiccio dell’Adamello sarà consacrato “vetta sacra alla patria”, nel centenario della fine della Grande Guerra. In questa giornata storica per il territorio, trenord riporterà sui binari della linea Brescia-Iseo-Edolo che lo attraversa un treno a vapore d’epoca, che sarà accolto nelle stazioni da bande e cori. Per la cerimonia saranno organizzate corse straordinarie da e per Brescia. Il viaggio del treno storico da ...

Ferrari Dino : oltre 150 esemplari della vettura Per festeggiare i suoi 50 anni : La Dino , una delle auto di Maranello più amate e diffuse nel mondo, venne progettata dal figlio di Enzo Ferrari da cui ha preso il nome. Il prototipo della berlinetta venne presentato per la prima ...

Gorillaz - ecco il nuovo album The Now Now Per festeggiare i 20 anni di carriera Video : In attesa di vederli per la prima volta in Italia il prossimo 12 luglio al Lucca Summer Festival, i Gorillaz pubblicano il nuovo album, The Now Now. Sull'onda del precedente Humanz, è il sesto del ...