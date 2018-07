Pensioni | tasse e reddito | riforme a rischio | troppi paletti dal ministro dell' economia

Conti - Pensioni - tasse - lavoro : tutti i nodi del «governo a tre teste» : Primo mese per l’esecutivo. Su tutti gli s nodi della politica, non solo?economica, le posizioni nella maggioranza e nell’esecutivo sono differenziate. Di Maio guarda a Sud (reddito di cittadinanza e contratti), Salvini a Nord ( tasse e previdenza) e Tria frena su deficit e debito...

Le promesse del Governo Conte : come cambieranno Pensioni - tasse e burocrazia : Finito il tempo dell'incertezza in merito all'esito elettorale ed alla formazione del nuovo Governo si aprono le sfide a cui sara' chiamato a rispondere il Premier in pectore Giuseppe Conte. Il lavoro a Palazzo Chigi non manchera' di certo, vista la vastita' e profondita' delle riforme promesse durante la campagna elettorale e successivamente, tramite il contratto siglato tra Lega e Movimento 5 Stelle. D'altra parte, i temi da affrontare sono ...