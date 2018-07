Parma Foggia/ Streaming video e diretta tv : orario - probabili formazioni e risultato live (amichevole) : diretta Parma Foggia: info Streaming video e tv, formazioni e risultato live del test match amichevole previsto oggi 21 luglio 2018. In campo due club a rischio per la prossima stagione. (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:58:00 GMT)

Parma is bAck! Nello spogliatoio il delirio - i gialloblu ringraziano : “forza Foggia alè - Foggia alè” [VIDEO] : Grande festa Nello spogliatoio del Parma per la promozione in Serie A: i gialloblu ringraziano Foggia Il clamoroso pareggio del Frosinone, che fino a pochissimi minuti dal termine della partita aveva la promozione in tasca, ha regalato al Parma una promozione da sogno. Lucarelli, Ceravolo e compagni possono festeggiare in grande per una promozione in Serie A che sta facendo letteralmente impazzire tutti i tifosi gialloblu, che adesso attendono ...

Calcio : il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...

Parma - è Serie A : 2-0 allo Spezia - super-Foggia a Frosinone : Il Parma torna in Serie A . La compagine gialloblu vince 2-0 in trasferta contro lo Spezia e fa il suo ritorno nel massimo campionato: gli uomini di Roberto D'Aversa passano in vantaggio all'11' con ...