messinamagazine

: Paola (CS): ricordato l’omicidio di Tonino Maiorano, a 14 anni di distanza - MessinaMag : Paola (CS): ricordato l’omicidio di Tonino Maiorano, a 14 anni di distanza - d_esse : @OndeFunky Buona vacanza Paola! ?? mi hai ricordato l’estate, come la si aspettava da piccoli... emozioni! ?? - Paola_Lodato : @matteosalvinimi Sarà ricordato come #rappresentante delle #istituzioni che ha più #morti sulla #coscienza in perio… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Stamane a, CS, , nel piazzale antistante lo stadio E. Tarsitano in via Sant'Agata si è tenuta una cerimonia commemorativa per ricordare l'diucciso il 21 luglio 2004. ...