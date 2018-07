Palio storico dei rioni di Albenga | la Taberna dei Forzieri lancia l' Aperipalio

Parte ufficialmente il Palio storico di Albenga - FOTO e VIDEO - : ... gran spettacolo di musica e fuoco ed a seguire tutti gli artisti e tutti i musici si esibiranno insieme per la festa finale Venerdì 20 , in Piazza San Michele, ore 19.30: Inizio spettacoli in piazza ...

TV - Rai2 : torna lo storico appuntamento con il Palio di Siena : Lo storico appuntamento con il Palio di Siena torna in tv lunedì 2 luglio in diretta, alle 18.50 su Rai2, con la conduzione di Annalisa Bruchi. La telecronaca della celebre corsa dei cavalli sarà arricchita da contributi filmati e interviste e vedrà la partecipazione di Giovanni Mazzini, esperto di storia medioevale. In gara le contrade Chiocciola, Nicchio, Oca, Drago, Lupa, Istrice, Valdimontone, Tartuca, Leocorno, Giraffa. La conquista della ...