Opera sotto le stelle al Porto Antico di Genova | Butterfly e Barbiere

Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca in visita Operativa a Castellafiume (Aq) con Di Pangrazio : Nel tardo pomeriggio, il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, accompagnato dal Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio, è stato in visita istituzionale ed operativa in alto Liri presso il Comune di Castellafiume (Aq). “Su invito del neo Sindaco Giuseppina Perozzi – scrive Mazzocca sulla sua pagina social – abbiamo esaminato le tematiche inerenti le ipotesi progettuali per risolvere l’inagibilità ...

Carrara - Operaio cavatore muore sotto un blocco di marmo : aveva un contratto di 6 giorni : Luca Savio, 37 anni, è morto dopo essere stato travolto da un pesante blocco di marmo: aveva un contratto di appena sei giorni, e precedentemente gliene era stato fatto uno da 5 mesi. Lascia una moglie e un figlio piccolo.Continua a leggere

Surgelati scaduti e bottiglie d’acqua sotto il sole - Operazione dei Nas a Taranto e Bologna : Surgelati scaduti, etichette contraffatte e bottiglie d’acqua sotto il sole.È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nas di Taranto e Bologna. Sono 3mila e 600 le bottiglie sequestrate in supermercato bolognese, per un valore complessivo di 1.300 euro, nel corso di un’attività di vigilanza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla contraffazione degli alimenti e delle bevande. Il responsabile dell’attività commerciale è ...

Torino - temporale allaga un sottopasso : Operaio muore annegato : L'uomo è rimasto bloccato nella sua auto tra Feletto e Rivarolo, mentre stava tornando a casa dal lavoro

Milano - dopo il mausoleo gli Operai della M4 scoprono una necropoli sotto il cantiere di San Vittore : Trovati teschio e ossa durante i lavori della futura linea blu del metrò, dove come anticipato da Repubblica è venuta alla luce una porzione del muro del mausoleo di Massimiano

Ilva - Operai di Taranto : “Di Maio spieghi posizione del Governo e con che risorse paga proroga. O il 4 luglio sotto il Mise” : Il giorno dopo lo slittamento al 15 settembre dell’ingresso di AmInvestco nella gestione dell’Ilva, gli operai di Taranto prendono posizione. E chiedono al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, un incontro urgente per discutere della situazione dello stabilimento siderurgico e della trattativa sindacale. In caso contrario, annunciano la “autoconvocazione del consiglio di fabbrica presso il ministero per ...

[La polemica] L'Operaio che si suicida e i riders di Foodora sotto minaccia. Come è brutto il nuovo lavoro che avanza : Oggi vanno messe in relazione due brutte notizie. Il suicidio di un lavoratore a Gorizia e l'annuncio del gruppo Foodora, quello dei riders fattorini, che da Milano minaccia di chiudere la sua filiale ...

Chi è "Mimmo" - l'Operaio che ha minacciato di darsi fuoco sotto casa di Di Maio : In un video su Facebook il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha detto di essere in viaggio verso Pomigliano per andare a trovare “Mimmo”. “Sto andando all'ospedale di Nola a trovare Mimmo, un mio concittadino che ha perso il lavoro e che oggi ha fatto un gesto disperato”, ha detto Di Maio, “Sto andando in ospedale per dirgli che lo Stato c’è”. ...

Operaio licenziato si cosparge di benzina sotto casa di Di Maio - il vicepremier va a trovarlo : 'Lo Stato c'è' : Licenziati dalla Fiat nel 2014 per aver inscenato davanti ai cancelli dello stabilimento di Pomigliano il funerale dell'ad Sergio Marchionne, i cinque operai che hanno ingaggiato una guerra legale ...

Pomigliano d'Arco - Operaio licenziato si cosparge di benzina sotto casa di Di Maio. Lui lo va a trovare : 'Lo Stato c'è' : Licenziati dalla Fiat nel 2014 per aver inscenato davanti ai cancelli dello stabilimento di Pomigliano il funerale dell'ad Sergio Marchionne, i cinque operai che hanno ingaggiato una guerra legale ...

