Open Championship | Molinari in corsa per la Claret Jug

Open Championship - gran rimonta Molinari : ANSA, - ROMA, 21 LUG - Francesco Molinari, risalito dal 29/o al 5/o posto con 207, 70 72 65, -6, colpi, e Tiger Woods, da 29/o a 7/o con 208, 71 71 66, -5,, sono stati tra i protagonisti della terza ...

Golf – Open Championship : splendida rimonta di Francesco Molinari - l’italiano si arrampica in 5ª posizione : Nella terza giornata dell’Open Championship, Francesco Molinari e Tiger Woods guadagnano molte posizioni entrando nella top ten Francesco Molinari, risalito dal 29° al quinto posto con 207 (70 72 65, -6) colpi, e Tiger Woods, da 29° a settimo con 208 (71 71 66, -5), sono stati tra i protagonisti della terza giornata del 147° Open Championship e saranno in corsa per il titolo nel terzo major stagionale che si conclude sul difficile ...

VIDEO Open Championship 2018 : gli highlights del terzo giro. Che spettacolo nel moving day! Francesco Molinari e Tiger Woods protagonisti : Sarà una grande ultima giornata all’Open Championship. Il moving day ha apparecchiato le carte per una domenica all’insegna dell’incertezza. A comandare sono tre americani, Jordan Spieth, Xander Schauffele e Kevin Kisner, con Kevin Chappell ma soprattutto Francesco Molinari in lotta. L’italiano, infatti, è quinto a soli tre colpi dai leader e domani potrà giocarsi le sue carte. Questo il birdie con cui Jordan Spieth si è ...

Golf - Open Championship 2018 : strepitoso Francesco Molinari! Quinto a un giro dal termine. Comandano Spieth - Schauffele e Kisner : Moving day doveva essere e moving day è stato all’Open Championship, gettando le basi per una memorabile ultima giornata a Carnoustie. Tra quelli che hanno mosso in maniera decisa la classifica c’è soprattutto Francesco Molinari, che oggi ha regalato spettacolo. È stata la solita prima parte, quella in cui il torinese ha sfruttato le possibilità che il percorso offre. Birdie alla 1, poi la doppietta 6-7. Stavolta, però, niente calo ...

Golf – Open Championship : Francesco Molinari perde undici posizioni - Kisner e Johnson in vetta : Il Golfista azzurro ha perso undici posizioni scendendo al 29° posto, in testa si è formata la coppia Kisner-Johnson Francesco Molinari 29° con 142 (70 72, par), ha perso undici posizioni nel 147° Open Championship, terzo major stagionale che si sta svolgendo sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia, dove Tiger Woods occupa la stessa posizione (142 – 71 71). In una giornata dalle condizioni meteo ...

Open Championship : Molinari scende al 29° posto. Tanti tagli eccellenti - da Johnson a Rahm : Guida tv: l'Open Championship su Sky sabato 21 luglio, dalle ore 11 alle ore 21 , Sky Sport Golf, domenica 22 luglio, dalle ore 10 alle ore 20 , Sky Sport Golf, Commento di Silvio Grappasonni, ...

Open Championship - iniziato 2/o round : ANSA, - ROMA, 20 LUG - A Carnoustie è iniziato il secondo round della 147/a edizione dell'Open Championship di golf, terzo major stagionale. Dopo il primo giro i bookmakers hanno indicato Jon Rahm e ...

Golf – 147° Open Championship : leader Kevin Kisner - Molinari nella top 20 : Buon inizio al 147° Open Championship di Rory McIlroy, Jon Rahm e Justin Thomas, bassa classifica per Dustin Johnson Francesco Molinari ha tenuto bene sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia, e ha concluso al 18° posto con 70 (-1) colpi il giro iniziale del 147° Open Championship, terzo major stagionale. E’ al comando con 66 (-5) lo statunitense Kevin Kisner che precede di un colpo il connazionale ...

Golf - Open Championship 2018 : buon avvio di Francesco Molinari - giro sotto il par. Comanda Kevin Kisner : Prima giornata dell’Open Championship. buon avvio di Francesco Molinari, che in una giornata in cui il terribile mostro di Carnoustie ha concesso qualcosa ai giocatori, con vento ovviamente presente ma non così intenso. Chicco è 18° a -1, dopo un round positivo in cui ha limitato gli errori, come suo solito. Peccato per il finale, perché dopo una bella sequenza di birdie alla 13 e alla 15, Molinari è scivolato con i bogey alle 16 e 17, ...

Golf : Open Championship - Rose 'voglio leadership mondiale' : "Voglio vincere e diventare il nuovo leader mondiale". Justin Rose, campione olimpico di Rio 2016, alla vigilia della 147/a edizione dell'Open Championship di Golf, terzo major stagionale, ha le idee ...

Open Championship - Field stellare - c'è Molinari tra i favoriti : Roma, 17 lug., askanews, - Sarà il percorso del Carnoustie Golf Links, a Carnoustie in Scozia, dove sono state scritte tante pagine tra storia e leggenda del mitico torneo, a ospitare il 147° Open ...

Golf – Open Championship : al via il terzo major stagionale - Jordan Spieth pronto a difendere il titolo : Si preannuncia un evento altamente spettacolare per l’altissima qualità del field, che comprende i primi 50 giocatori del world ranking Sarà il percorso del Carnoustie Golf Links, a Carnoustie in Scozia, dove sono state scritte tante pagine tra storia e leggenda del mitico torneo, a ospitare il 147° Open Championship (19-22 luglio) terzo major stagionale e il più longevo dei quattro annuali avendo attraversato tre secoli. Si preannuncia un ...

Golf - Open Championship al via : sfida tra big con Tiger Woods : ROMA - I migliori 50 giocatori di Golf al mondo più Tiger Woods si sfidano nella 147ª edizione dell' Open Championship , il major , terzo stagionale, più antico e affascinante della storia di questa disciplina. A Carnoustie, in Scozia , ...