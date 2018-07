OnePlus | Pete Lau non ha ancora digerito il flop di OnePlus X

OnePlus 6 in bianco e nero mostrati da Pete Lau (specifiche tecniche) : OnePlus 6 è stato mostrato dal co-fondatore di OnePlus, Pete Lau, nelle due varianti di colore classiche: bianco e nero. La variante nera sembra avere il retro in vetro, mentre il modello bianco sembra sfoggiare una cover in arenaria, come il OnePlus 5T bianco. OnePlus 6 nelle prima immagine reale Non si tratta di render o mokup, non sono ipotesi basate su rumor e leak, è il vero e proprio OnePlus 6 mostrato nelle due varianti di colore che da ...