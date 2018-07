On air Sempre rosso il nuovo singolo di Sinforosa

Lo sciopero di Ryanair più grande di sempre : Verranno cancellati 600 voli tra mercoledì 25 e giovedì 26 luglio: i dipendenti chiedono migliori condizioni di lavoro The post Lo sciopero di Ryanair più grande di sempre appeared first on Il Post.

In Russia i Mondiali più belli di sempre grazie a VAR e fair play : ecco perché il criterio dei cartellini gialli è il più giusto : Se stiamo assistendo ai Mondiali di calcio più belli di sempre è anche grazie all’introduzione da parte della FIFA della moviola in campo e dei criteri del fair play per il passaggio del turno su cui soltanto in Italia si stanno facendo grandi polemiche. Discussioni inspiegabili, se pensiamo che nelle precedenti edizioni funzionava con … il sorteggio! Cosa ci può essere di più triste, drammatico, anti-meritocratico di un ...

La cover con airbag salva sempre il telefono - : Quando uno smartphone cade il mondo si ferma: il sangue dell'utente si ghiaccia, tace persino il brusio delle persone intorno. Ma il destino degli smartphone può cambiare; niente più display infranti con la cover con airbag ideata ...

Sempre più Fairtrade : Sempre più commercio equo: nel 2017 i consumatori italiani hanno speso 130 milioni di euro nel nostro Paese per prodotti certificati Fairtrade. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di attività presentato oggi a Milano insieme a una ricerca Nielsen sui consumi etici. Il Marchio internazionale di Certificazione, presente su più di 750 prodotti in oltre 5.000 punti vendita del Paese, assicura ai consumatori che gli agricoltori dei Paesi in ...