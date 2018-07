Nuove regole sulla privacy e adempimenti per le imprese | lunedì l' incontro promosso

Musica live - Nuove regole a Belluno. Osteria dal Bocia : è quello che ci voleva : Da aprile abbiamo avviato una rassegna di concerti jazz, ci teniamo a far vivere la nostra terrazza e a proporre alla città spettacoli di un certo livello. Il decreto del Primo cittadino darà una ...

Disoccupati - scattano le Nuove regole Basta sussidio a chi rifiuta il lavoro : Roma - Il reddito di cittadinanza è uno strumento ancora da definire. Anche ieri però, nel corso dell'audizione in Senato, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha ribadito che la misura si farà anche se andrà 'a sostituire altri strumenti ora in vigore' . Tra le misure di sostegno al reddito in funzione ci sono la Naspi e la Dis-...

Disoccupati - scattano le Nuove regole : In sostanza se al disoccupato viene offerto un impiego che rispetta precisi requisiti, dire di no comporta l’annullamento del sostegno economico

Meghan e Harry : Nuove regole di successione per le future figlie : Le figlie di Meghan Markle siederanno alla Camera dei Lord? Sembrerebbe un discorso prematuro, in fondo l'ex attrice e il Principe Harry si sono sposati da nemmeno due mesi. Tuttavia cinque ...

Offerta di lavoro congrua e Naspi : al via Nuove regole : Novità in tema di lavoro, disoccupazione e Offerta lavoro congrua. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del lavoro che definisce i principi da seguire per la formulazione di offerte di lavoro congrue: quelle offerte di lavoro che si ricevono quando si è disoccupati e si percepisce la Naspi e che, se rifiutate, fanno perdere il diritto al sussidio. La definizione si basa su 3 criteri: la durata dello stato di ...

A tavola senza smartphone - Nuove regole nei ristoranti a New York : è solo l'inizio : A New York presto potrebbe diventare difficile utilizzare lo smartphone nei ristoranti. E' una pratica che si sta diffondendo e che inizia a diventare piuttosto comune. I ristoratori sarebbero stufi di avere a che fare con una clientela distratta dal proprio telefono e, pertanto, stanno introducendo un sistema che possa debellare il fenomeno. Il New York Times cita l'esempio di un ristorante di Manhattan. Si chiama 'Hearts' e invita ogni cliente ...

Intesa Sanpaolo - Unicredit - Mps - Banco Bpm. Che cosa dicono gli analisti sulle Nuove regole Bce per gli Npl : Che cosa ha deciso la Bce sul trattamento dei crediti deteriorati delle banche e come le novità è stato saluti dagli istituti di credito italiani come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm o Ubi '...

M5s - Di Maio in Basilicata : “In arrivo Nuove regole per le candidature. Non ci sono in progetto alleanze con altri partiti” : “sono in arrivo, tra una settimana, massimo dieci giorni, le nuove regole per le candidature“. L’annuncio arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Matera all’antenna 5G accesa a marzo scorso, la prima sul territorio ed una delle prime sperimentazioni in Italia spinte dal Mise. Su possibili alleanze alle prossime regionali in Basilicata, Di Maio replica: “Noi come M5s abbiamo sempre scelto di andare ...

Divorzio - Nuove regole : ecco cosa cambia da oggi : Dal ?peso? degli anni passati insieme ai sacrifici fatti per la famiglia: l?avvocato Marco Meliti spiega tutte le novità in materia di Divorzio dopo quanto stabilito ieri...

Stretta sui «motivi umanitari» e tempi più rapidi : le Nuove regole per i rifugiati Intesa in Germania : no ai campi profughi : L’anno scorso le richieste di asilo sono state maggiori degli sbarchi. E 139 mila sono tuttora pendenti mentre i rimpatri si attestano sui 5mila circa ogni 12 mesi