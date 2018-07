Nuoto - Europei 2018 : Mireia Belmonte Garcia non sarà al via della rassegna continentale. La spagnola soffre di vertigini : Niente Europei 2018 di Nuoto per la spagnola Mireia Belmonte Garcia. L’iberica, campionessa olimpica a Rio 2016 nei 200 farfalla e bronzo nei 400 misti nonché argento nelle quattro vasche del delfino e negli 800 stile libero a Londra 2012, non prenderà parte alla rassegna continentale di Glasgow (3-9 agosto), soffrendo di vertigini già da qualche tempo. Come rivela la Gazzetta dello Sport, i medici le hanno consigliato di non forzare e ...

PallaNuoto - Europei 2018 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Evitati gli spauracchi Croazia e Serbia per il Settebello : Il primo scalino è stato superato: obiettivo raggiunto per il Settebello. Il girone preliminare degli Europei di Pallanuoto di Barcellona è stato dominato in lungo e in largo dalla compagine di Sandro Campagna, che ha giocato con una facilità davvero imbarazzante (da ricordare ovviamente la clamorosa vittoria per 12-5 sull’Ungheria). Ora il primo scoglio è passato, c’è bisogno di puntare avanti, con un tabellone che si profila ...

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Francia. Il Setterosa deve vincere di goleada e sperare : Si chiude la fase a gironi anche per quanto concerne gli Europei femminili di Pallanuoto: già note le otto squadre qualificate ai quarti, restano da assegnare le posizioni in ciascun raggruppamento e la situazione è alquanto intricata. L’Italia dovrà attendere la fine di tutti i match per conoscere la quadra che sfiderà lunedì 23 nei quarti. La Francia in linea teorica ci potrebbe ancora scavalcare in classifica, ragion per cui oggi ...

Italia-Francia - Europei pallaNuoto femminile 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv : ... Torneo femminile " Gruppo A 5a giornata , 21 luglio, ITALIA -FRANCIA , ore 18.30, Diretta tv su RaiSport+HD Diretta streaming su LEN TV Diretta live testuale su OA Sport

Italia-Francia - Europei pallaNuoto femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Vincere e attendere gli altri verdetti: il Setterosa chiude il proprio girone preliminare agli Europei di pallanuoto femminile andando a sfidare la Francia. Match con le transalpine dove le azzurre guidate da Fabio Conti partono ovviamente con i favori del pronostico. Andiamo a vedere l’orario d’inizio e come vedere in TV la partita. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, ...

PallaNuoto - Europei 2018 : il tabellone ad eliminazione diretta. Programma - orari e tv : Il Settebello si prepara a vivere ben tre giorni di riposo al termine della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto: la nazionale italiana ha vinto il Girone A , ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri ritorneranno in acqua martedì 24 luglio alle ore 22.00 per cercare il pass per la zona medaglie. I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la vincente della sfida tra Russia, seconda nel Gruppo D ...

PallaNuoto - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto: oltre all’Italia, conquistano il primo posto anche Serbia, Croazia e Spagna, con gli iberici che passano per differenza reti e vanno a finire nello spicchio di tabellone degli azzurri, per un’ipotetica semifinale per cuori forti. Girone A Risultati terza giornata Germania-Ungheria 4-4 Georgia-Italia 3-14 Classifica finale Italia 9; Ungheria e Germania 4; Georgia 0. Girone ...

PallaNuoto - Europei 2018 : chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? Data - programma - orario e tv : Il Settebello si prepara a vivere ben tre giorni di riposo: al termine della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A , ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri ritorneranno in acqua martedì 24 luglio alle ore 22.00 per cercare il pass per la zona medaglie. I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la vincente della sfida tra Russia, seconda nel Gruppo D ...

PallaNuoto - Europei 2018 : Georgia-Italia 3-14. Le pagelle dell’ultima gara della fase a gironi : L’Italia, già certa del primo posto nel girone, ha battuto la Georgia per 14-3 nell’ultima gara della prima fase degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 7 Del Lungo, 7: gioca i primi due tempi. Subisce gol soltanto su rigore. Altra ottima prova per lui. Di Fulvio, 7: due gol e due assist per lui, una certezza fino ad oggi ed in vista dei quarti. Molina Rios, 6.5 due gol ...

Europei di pallaNuoto - il Settebello vola ai quarti di finale : Prosegue la marcia del Settebello, che supera la Georgia 14-3 nella terza partita degli Europei di pallanuoto.Una semplice formalità l'ultima partita degli azzurri di pallanuoto contro la Georgia, il pareggio 4-4 nel match delle 12.30 tra Ungheria e Germania aveva già consegnato la sicurezza del primo posto ai ragazzi allenati da Sandro Campagna. Ma era importante tenere alta la concentrazione dopo la vittoria netta con la Germania e lo ...

PallaNuoto - Europei 2018 : Sandro Campagna contento dei suoi ragazzi. “Ci serviva per allenare l’intensità” : Obiettivo raggiunto per il Settebello, che con la vittoria sulla Georgia vola direttamente ai quarti degli Europei di Barcellona. Sandro Campagna ha espresso la sua soddisfazione commentato la partita odierna, nelle parole riportate dall’Ufficio Stampa della Federnuoto. “Siamo partiti bene. Prima 3-0, poi 6-0 ma ci siamo impigriti in attacco. Ho detto ai ragazzi che questa partita ci serviva per allenare l’intensità perché ...

PallaNuoto - Europei 2018 : tutto facile con la Georgia : 14-3! Italia alla finestra in vista dei quarti : L’Italia stravince ancora e si mette alla finestra in vista dei quarti di finale. Contro la Georgia arriva la scontata goleada (14-3) di un Settebello che appare in gran forma ma ora dovrà attendere quattro giorni per tornare in campo contro una fra Romania, Russia e Francia con vista sulle semifinali. La Georgia crolla sotto i colpi di un’Italia solida, cinica, quasi mai distratta se non fra la metà del secondo quarto e la metà del ...

PallaNuoto - Europei 2018 : tutto facile con la Georgia : 14-3! Italia alla finestra in vista dei quarti : L’Italia stravince ancora e si mette alla finestra in vista dei quarti di finale. Contro la Georgia arriva la scontata goleada (14-3) di un’Italia che appare in gran forma ma ora dovrà attendere quattro giorni per tornare in campo contro una fra Romania, Russi e Francia con vista sulle semifinali. La Georgia crolla sotto i colpi di un’Italia solida, cinica, quasi mai distratta se non fra la metà del secondo quarto alla metà del ...

LIVE Italia-Georgia - Europei pallaNuoto in DIRETTA : Settebello già certo del primo posto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia: per il Settebello si tratta soltanto di un allenamento, in quanto ci ha pensato il sorprendente pareggio tra Germania ed Ungheria per 4-4, giunto in mattinata, a certificare il primo posto nel Girone A agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La sfida, in programma alle ore 15.30, sarà l’ultima prima dell’inizio della fase ad eliminazione DIRETTA: il passaggio ...