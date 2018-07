Nozze bis per Francesca Barra e Claudio Santamaria

Nozze bis in Basilicata per Santamaria e Barra : Da Las Vegas a Policoro, dal Nevada alla Basilicata . A otto mesi dalle Nozze nel deserto del Mojave, Claudio Santamaria e Francesca Barra decidono di rinnovare le promesse insieme a parenti e amici. «Ho organizzato il matrimonio esattamente in tredici giorni. Gli inviti sono partiti quattro giorni fa», racconta Francesca Barra al Corriere della Sera. LEGGI ANCHEClaudio Santamaria e Francesca Barra nell'azzurro mare di Capri La scelta cade sul ...

Il finale di Suits 7 con le Nozze bis di Merghan Markle in onda in Italia il 25 giugno : Il finale di Suits 7 andrà in onda anche in Italia proprio oggi, 25 giugno, per la gioia degli amanti dei matrimoni. Dal Royal Wedding al #SuitsWedding, è così che Premium Stories ha lanciato l'episodio che chiuderà la settima stagione della serie e che sancirà l'uscita di scena di due personaggi storici ovvero Meghan Markle e Patrick J. Adams. Sulla pagina Facebook di Premium Stories è stato pubblicato il promo in Italiano dell'episodio (che ...