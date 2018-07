Non solo mare | agriturismi calamita per i vacanzieri | presenze in crescita

Problemi con Asus ZenFone 2 - Non solo sostituzione con il successore : le ultime segnalazioni : Sono mesi ormai che ci imbattiamo in segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato Problemi di varia natura con il proprio Asus ZenFone 2 e che, in alcuni casi, dopo essersi rivolti all'assistenza, hanno avuto il piacere di ricevere in sostituzione un Asus ZenFone 3. Un’ottima iniziativa da parte del produttore, che in questo modo è riuscito a fidelizzare moltissimi utenti dopo l’esperienza tutto sommato positiva con il device più ...

Inter - Non solo Joao Mario : anche Vecino e Gagliardini sacrificabili (RUMORS) : In casa Inter si continua a lavorare per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa. Luciano Spalletti, dopo i cinque acquisti gia' messi a segno nel mese di luglio, ha richiesto ulteriori giocatori per completare la rosa nerazzurra. I rinforzi di cui necessita l'Inter sono ormai noti: un terzino destro, un mediano da affiancare a Marcelo Brozovic ed un esterno d'attacco. Prima di potersi muovere ufficialmente, però, molto probabilmente l'Inter ...

Neymar contrattacca : "Io tuffatore? Fesserie - questo è il mio stile. Critica solo chi Non ha mai giocato a calcio" : Neymar. AFP Sfacciato e irriverente in campo, senza peli sulla lingua davanti ai microfoni. Neymar è così, piaccia o meno. Il brasiliano lo ribadisce una volta di più al momento di difendersi dalle ...

Swiftkey si aggiorna con emoji di Android P - bugfix e Non solo : L’applicazione Swiftkey Keyboard per Android sta iniziando a ricevere un aggiornamento che introduce alcuni graditi miglioramenti, tra i quali troviamo il supporto alle […] L'articolo Swiftkey si aggiorna con emoji di Android P, bugfix e non solo proviene da TuttoAndroid.

Il 'museo del jeans'? Potrebbe Non essere solo il casus belli che ha fatto dimettere Elisa Serafini : ... né i rumor che parlano del suo nome come fra quelli per l'assessorato alla Cultura, una decina di giorni fa ha vinto la causa in primo grado contro il Festival della Scienza, di cui è azionista ...

Multe e atti giudiziari - a consegnarli ora Non sarà più solo Poste Italiane : via libera alla liberalizzazione : Non sarà più solo Poste Italiane a recapitare a casa ai cittadini Multe e atti giudiziari. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha firmato il decreto ministeriale che definisce le nuove procedure per il rilascio delle licenze speciali previste dal codice della strada. “Con questo provvedimento – spiega il titolare del Mise- si compie un passo decisivo per l’effettiva apertura del mercato ad altri operatori ...

Festival - Non solo Italia : dallo Sziget al Lollapalooza Berlino : Non solo musica e concerti, l'area presenta più di 34 venue, un campeggio interno, aree relax, food, giostre, sport e tanto sano divertimento per tutte l'età. Rappresenta una vera e propria vacanza, ...

Filmato l'amazzone sopravvissuto all'omicidio della sua tribù. Vive da solo e Non vuole contatti con la civiltà : Il governo brasiliano ha una politica rigorosa che rispetta la solitudine di queste tribù, tanto da concedere loro l'utilizzo di armi tradizionali come asce e machete . All'uomo in questione è stata ...

Boldrini difende Saviano dopo querela Salvini : “Non sei solo - con te chi Non ha paura” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini si schiera in difesa di Roberto Saviano dopo la querela a suo carico presentata da Matteo Salvini su carta intestata del Viminale: "Caro Roberto, non sei solo - scrive su Facebook -. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura".Continua a leggere