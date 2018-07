Non serve bere il caffè | basta annusarlo

Ilva/ Il realismo che serve per Non fallire : Ieri la vicenda Ilva è stata arroventata dai commenti del vicepremier Luigi Di Maio. Che di fatto ha cavalcato le osservazioni dell'Anac come via libera a considerare irregolare la gara che ha visto ...

Non serve concordare con Saviano per difendere il diritto di critica. Il Fatto e i giornali lo sostengano : Roberto Saviano viene denunciato per diffamazione dal ministro degli Interni. Pare, in Italia, ordinaria amministrazione posto che Matteo Salvini non è il primo o l’ultimo che denuncia giornalisti. Nelle famosa classifica a cui si ricorre ogni due per tre – quella della posizione nel rating mondiale della libertà di stampa – le querele hanno un loro indubbio posto d’onore. Già scrissi che per depotenziare l’effetto intimidatorio ...

Non ci sono problemi PSN oggi 20 luglio : chiarimenti su status server e account per accedere : oggi 20 luglio per molti utenti italiani (e non solo) è scattato l'allarme riguardante presunti problemi PSN, considerando il fatto che il login alla piattaforma risulta particolarmente complicato dalle prime ore del mattino. C'è un down in corso? A quanto pare no, considerando il fatto che, dopo alcuni approfondimenti, ho ottenuto alcune informazioni che potrebbero tornarvi utili sia per accedere, sia per avere un quadro della situazione più ...

"Per aiutare gli altri Non serve essere famosi. Bisogna essere uomini" : A bordo della nave di cui tutti parlano c'è un uomo di cui tutti parlano. Ma la cosa strana è che si tratta di due storie diverse. Diversissime. Che si sono incrociate su un destino, quello di una migrante camerunense di quarant'anni trovata in fin di vita sul relitto di un gommone, e che ora tutti raccontano. La nave è la Open Arms della Ong spagnola Proactiva e l'uomo è un campione di ...

Argentina - parla Wanda : 'Icardi è il miglior 9 che c'è! Sampaoli? Serve un ct che Non si faccia influenzare...' : Tutti vogliamo l'Argentina campione del mondo'. 'Io dissi a Sampaoli che Mauro è il miglior 9 che abbia l'Argentina. Ma anche uno che ti cambia il gruppo in positivo. E' un leader, capitano e ha un ...

Piemonte - il presidente Chiamparino Non si ricandiderà : “Perdiamo tutto da 2 anni - serve un momento di rottura” : L’aveva definita come “ultimissima spiaggia” e oggi arriva la conferma definitiva: Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, non si ricandiderà alle elezioni regionali previste nel 2019. “In Piemonte perdiamo qualsiasi elezione da due anni a questa parte, non so cosa debba ancora succedere per capire che serve una rottura, una discontinuità nelle candidature” ha dichiarato venerdì scorso, in occasione ...

Instagram down : social network Non funziona/ Ultime notizie : server fuori uso per adesivo “Fammi una domanda”? : Instagram down: social network non funziona. Cosa è successo? server fuori uso per la funzione "Fammi una domanda?". Problemi anche in Italia. Le Ultime notizie sull'applicazione(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Decreto dignità - via libera al testo : c’è la firma di Mattarella. Per gli stagionali Non serve più la causale : Il governo smina una delle trappole per le imprese insite nelle bozze iniziali del Decreto estivo, relative al lavoro stagionale. Il testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato è stato firmato in serata dal Quirinale ed è pronto la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, viene inserito un comma che precisa come “i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali...

Spese militari Nato - Trump : minacciare addio degli Usa? Non serve più | : Il presidente Usa: "Clima coeso. Abbiamo fatto grandi progressi, ma gli Stati devono pagare di più. L'impegno degli Usa verso la Nato è già molto forte". Scriverà altro su Twitter una volta torNato in ...

Salvini vede Seehofer : “Incontro positivo”. Ma sui movimenti secondari Non c’è intesa : “Serve più collaborazione” : Un incontro “molto positivo”. E un nuovo vertice, tra circa due settimane, probabilmente a Milano. Tanto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, quanto l’omologo tedesco, Horst Seehofer, sono usciti dal bilaterale di Innsbruck, alla vigilia della riunione dei ministri dell’Interno europei, apparentemnete soddisfatti. Uno scambio “positivo” lo ha definito il leader della Csu, membro del governo Merkel, ...

Lupi e orsi - Trento e Bolzano approvano le leggi sugli abbattimenti. Ministro Costa : “Le impugnerò - uccidere Non serve” : L’abbattimento di Lupi e orsi è “contro la Costituzione“. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa annuncia che impugnerà le due leggi provinciali approvate un giorno dopo l’altro prima dal Consiglio del Trentino e poi da quello di Bolzano che autorizzano “il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari” della specie Ursus arctos e Lupus canis. Per il generale Costa siamo “dinanzi a una palese ...