NOMINE Cdp e Tesoro | è Mattarella il vero vincitore

NOMINE Cdp - governo : "fumata bianca" : 16.50 - Fabrizio Palermo nuovo direttore di Cdp (chi è) e Alessandro Rivera nuovo direttore generale del Tesoro. La partita delle delicate Nomine si è chiusa con il ministro Tria che se da un lato ha dovuto rinunciare a quello che sarebbe stato al suo candidato per Cassa depositi e prestiti (si parlava dell'ex presidente Bei Dario Scannapieco) dall'altro l'avrebbe spuntata sul nome da lui proposto per la direzione generale del Tesoro. Rivera, ...

NOMINE Cdp - c'è l'accordo<br>Governo : "fumata bianca" nel vertice di oggi : 14.04 - "Fumata bianca" nell'incontro di stamattina tra il ministro dell'Economia, i due vicepremier e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti sul dossier Nomine in Cpd. Di accordo raggiunto sul nome dell'ad di Cassa depositi e prestiti parlano fonti di governo. Il vertice , dopo quello saltato ieri, si è concluso in tarda mattinata. Nomine : tensione nel governo. Di Maio vuole le dimissioni di Tria?Le nuove Nomine ...

NOMINE - trovato l'accordo tra Lega - grillini (e Tria) : Fabrizio Palermo alla Cdp : Che qualche tensione nel governo ci sia, non è ormai un mistero. Lo dimostra la riunione convocata ieri da Giuseppe Conte (per parlare delle Nomine) e misteriosamente saltata all'ultimo minuto. Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano il motivo di tanto inatteso rinvio, aveva detto che del vertice lui "non ne sapeva nulla".A infiammare i rapporti nell'esecutivo è la partita delle Nomine. Troppo importanti per lasciarle al caso. In ...