Noemi splendida in abito da sposa | il Sì con Gabriele Greco

dilei

: @Arca_di_Noemi Tantissimi auguri siete una coppia splendida ???????????????????????????? - EnricoRigoli : @Arca_di_Noemi Tantissimi auguri siete una coppia splendida ???????????????????????????? - Ragusanews : Noemi, in splendida forma, torna in Sicilia per due concerti - peppesava : Noemi, in splendida forma, torna in Sicilia per due concerti -

(Di sabato 21 luglio 2018) Il gran giorno è arrivato anche per la cantante, che venerdì 20 luglio ha detto sì a, membro della sua band e compagno da dieci anni. Dagli esordi nel 2009 a X Factor, Veronica Scopelliti, vero nome della romana 36enne, ne ha fatta di strada: prima la scalata al successo, poi l’amore trovato sul palco e ora coronato ufficialmente nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Ora, bassista, pianista e insegnante di musica 34enne e di Roma, è ufficialmente suo marito.ha voluto un matrimonio “alternativo”: l’aveva annunciato e così è stato. Nientebianco, ma color pastello champagne, perché: “Meglio champagne, sono fuori tempo massimo” aveva scherzato la cantante. Dopo la cerimonia nella Basilica, sposini e invitati sono andati a piedi fino al Lian Club, sul Lungotevere per un ricevimento nel cuore della ...