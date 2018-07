Nibali | le parole forti di Davide Cassani | indicazioni importanti in vista della Vuelta e

sportfair

(Di sabato 21 luglio 2018) La caduta disull’Alpe d’Huez e ledel ctsul futuro dello Squalo “No, non è vero. Non può essere vero. Sono quasi due settimane che aspetto questa tappa, la più bella, la più dura, la più affascinante. Le immagini sono impietose, Vincenzo a terra, sofferente, come due anni fa, a Rio. Quel giorno me lo trovai a bordo strada, piegato in due dal dolore e dalla delusione. Ma questa volta si rialza, riprende la bicicletta, riparte. Il sogno di una stagione che svanisce a 4 km dalla vettamontagna più famosa del Tour. Vincenzo però questa volta sembra non avere nulla di rotto: 40” di ritardo dai primi che diventano 30 poi 20. Davanti si studiano, Froome non riesce a fare quelle frullate micidiali, Bardet attacca ma non riesce a fare la differenza, Dumoulin uguale, e la maglia gialla non ha nessun problema, controlla. Vincenzo vola. ...