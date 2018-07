Nibali ed il suo addio al Tour De France 2018 | tra i messaggi di solidarietà ne manca

sportfair

(Di sabato 21 luglio 2018) Vincenzosvela i tempi di recupero dall’infortunio rimediato aldesull’Alpe d’Huez, durante la dodicesima tappa Vincenzoè stato costretto ad abbandonare ilde. Dopo la caduta rimediata sull’Alpe d’Huez, a pochi chilometri dal traguardo della dodicesima tappa, è stata riscontrata al corridore la frattura della decima vertebra. L’infortunio non ha permesso al ciclista italiano, con speranze di trionfo alla Grande Boucle, di continuare la sua corsa verso Parigi, lasciando l’amaro in bocca un po’ a tutti. “Nel momento della caduta mi èto il respiro: una bruttissima sensazione, che ho provato solo in un incidente da ragazzo. – ha dettoal ‘Corriere della Sera’ – Poi ho ripreso fiato e ho pedalato a tutta verso il traguardo: la foga di rientrare ...