“Nello scantinato” La soffiata | poi la scoperta horror | cosa c’era sotto al pavimento

(Di sabato 21 luglio 2018) Dopo sei anni è stato risolto il giallo della scomparsa di Antonio Deiana, 36enne scomparso a Como nell’estate del 2012. Il suo cadavere, avvolto da una colata di cemento che in tutto questo tempo ha consumato i resti, è stato sepoltoildello scantinato di un palazzo a Cinisello Balsamo (Milano), in via Lanfranco della Pila 12. Non ci sono molti dubbi, ma la certezza dell’identificazione arriverà solo con l’esame del Dna. Per la sua morte, un regolamento di conti nel mondo del traffico di droga all’interno di una famiglia di ‘ndrangheta, la Squadra mobile milanese ha arrestato il 47enne Luca Sanfilippo, l’unico inquilino del palazzo a conoscere il segreto delle cantine. Quando gli agenti sono andati a parlargli ha ammesso la sua responsabilità rendendo dichiarazioni spontanee: ha spiegato di aver ucciso Deiana in preda a un ...