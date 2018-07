' Ndrangheta | uomo ucciso nel Reggino | ferito grave un bambino

agi

: 'Ndrangheta, uomo murato sotto pavimento: un arresto nel Milanese #LucaSanfilippo - MediasetTgcom24 : 'Ndrangheta, uomo murato sotto pavimento: un arresto nel Milanese #LucaSanfilippo - SkyTG24 : '#ndrangheta: uomo murato sotto pavimento vicino a Milano, un arresto - newzit : ‘Ndrangheta. Agguato a Seminara: ucciso un uomo, ferito un bambino di 10 anni -

(Di sabato 21 luglio 2018) Undi 39 anni, Giuseppe Fabio Gioffré, presunto esponente della omonima cosca di ', e' statoa Seminara (Reggio Calabria) in un agguato in cui &e;' rimastomenteundi nazionalit&a; bulgara. Due persone armate di fucili caricati a pallettoni hanno sparato contro Gioffré in un terreno di sua propriet&a; in localit&a; Venere. Gioffré &e;' morto all'istante, mentre ildi 10 anni, che al momento dell'agguato si trovava con lui, &e; stato ricoverato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. E' in prognosi riservata. Sull'omicidio indagano i carabinieri.