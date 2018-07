NBA | DeRozan ed il suo commosso messaggio d’addio a Toronto

sportfair

: Mentre Leonard e DeRozan cambiano squadra, Marc Gasol è in mare a salvare vite umane. E a ricordarci che ci sono co… - dchinellato : Mentre Leonard e DeRozan cambiano squadra, Marc Gasol è in mare a salvare vite umane. E a ricordarci che ci sono co… - KobeLuke : Ujiri: 'Chiedo scusa a DeRozan, problema di comunicazione con lui. Ma Leonard era un'occasione da prendere al volo'… - TranSpoNewsEnIt : I Raptors GM Ujiri si scusa per la 'comunicazione' con DeRozan -

(Di sabato 21 luglio 2018) Demarpassa daa San Antonio, ma prima di dare l’addio ha deciso di scrivere unai tifosi dei Raptors “Le parole non possono esprimere ciò che hai significato per me. Ero appena un ragazzino di 19 anni di Compton quando ci siamo incontrati la prima volta, ma tu mi hai accolto e mi hai abbracciato come uno dei tuoi. Sono così grato per l’Amore e la Passione che mi hai dato negli ultimi 9 anni. Tutto quello che ho sempre voluto fare era duplicarlo 10 volte solo per mostrare il mio apprezzamento. Grazie, grazie Canada”. Demarsi congeda con unsu Instagram, dopo essere stato ceduto dai Raptors un po’ a malincuore a San Antonio. Words could never express what you’ve meant to me. I was just a 19 year old kid from Compton when we first met, but you took me in and embraced me as one of your own. ...