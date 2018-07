Naufragio in Missouri | 9 delle 17 vittime fanno parte della stessa famiglia

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) Nove17deldell’imbarcazione turistica in: lo hanno riferito i media locali secondo cui a bordo del mezzo anfibio non c’erano giubbotti di salvataggio. L’incidente sul Table Rock Lake è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a causa del maltempo: secondo la polizia 31 persone erano a bordo“duck boat” al momento del, verificatosi per i forti venti e le onde che hanno fatto affondare l’imbarcazione. L'articoloin: 917Meteo Web.