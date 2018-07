Napoli | crolla il solaio di una palazzina | evacuate tre famiglie

Choc a Napoli - crolla il soffitto all'ufficio postale : dipendente ferito : Il dipendente di un ufficio postale , in via Vincenzo Lanza a Napoli , è rimasto ferito per il cedimento di una parte del soffitto della struttura. L'episodio è avvenuto durante l'orario di apertura ...

Choc a Napoli - crolla il soffitto all'ufficio postale : dipendente ferito : Il dipendente di un ufficio postale , in via Vincenzo Lanza a Napoli , è rimasto ferito per il cedimento di una parte del soffitto della struttura. L'episodio è avvenuto durante...

Napoli - crolla un solaio : evacuato un palazzo in via Santa Lucia : Panico in via Santa Lucia, di fronte la sede della Regione Campania, dove in serata, al civico 90, si è verificato il crollo del solaio di un appartamento posto al sesto piano. Solo per un caso non ci ...