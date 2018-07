Napoli | cordoglio Mattarella per carabiniere investito

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano,da un automezzo in provincia dimentre, in attività di servizio, effettuava dei rilievi per un incidente”. Si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio, al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Giovanni Nistri. “In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, ed all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loroe al Vice Brigadiere Attilio Picoco, rimasto ferito, gli auguri di pronto ristabilimento”. L'articoloper...