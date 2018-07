Napoli : cordoglio Mattarella per carabiniere investito : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano, investito da un automezzo in provincia di Napoli mentre, in attività di servizio, effettuava dei rilievi per un incidente”. Si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Giovanni Nistri. ...