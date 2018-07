Napoli | carabinieri e vigilante travolti e uccisi durante i rilievi di un incidente

Napoli - Armi e munizioni scoperti dai carabinieri a Scampia : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - Deiezioni canine, scatta l'ordinanza del sindaco Ascione Castellammare - Ragazzina ingannata da falso invito sui social, violentata da 3 coetanei ...

Napoli - armi e false uniformi dei carabinieri nascoste in campo rom tra Mugnano e Scampia - : Un fucile a canne mozzate, una pistola Cranaq Zattava, calibro 7,65, una pistola Bonifacio Echeverria, calibro 9, con relativi caricatori, entrambe di nazionalità serba, complete di munizionamento ed ...

Arrestati tre carabinieri a Napoli : false accuse a un immigrato per terrorismo : Avevano inventato un'inchiesta, accusando ingiustamente di terrorismo un immigrato per ottenere un encomio. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati Arrestati in esecuzione ...

Napoli - arrestati tre carabinieri : 12.28 Tre carabinieri in servizio a Giugliano (Napoli) sono stati arrestati su disposizione del Gip, per i reati ipotizzati di falso ideologico, calunnia, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine, ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. I tre sono stati già sospesi dall'Arma.

False accuse a un immigrato - arrestati tre carabinieri a Napoli : Sostenevano che custodisse armi clandestine e avevano ipotizzato il suo coinvolgimento in attività terroristiche, ma non era vero: i tre militari sono stati sospesi dall'Arma