Napoli | arrestato per errore e scagionato grazie ai tatuaggi

Napoli - arrestato il boss del rione Sanità : la vendetta dopo il rifiuto dei consigli di cuore : Non avevano accettato l'interferenza del boss della Sanità in vicende di natura privata, legate a fatti sentimentali della propria famiglia. Non avevano accolto di buon grado la 'sentenza' sputata dal ...

Piazza di spaccio itinerante arrestato pusher a Napoli Est : Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni Barra hanno arrestato A. M., 27enne napoletano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Napoli - abusa di due bambine mentre è ai domiciliari : arrestato un 43enne :

Napoli - abusa di due bimbe mentre è ai domiciliari : arrestato/ Ultime notizie Qualiano : dettagli inquietanti : Napoli, abusa di due bimbe mentre è ai domiciliari: arrestato 43enne. Ultime notizie, Qualiano: denuncia partita dalle madri, "particolari inquietanti"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Ai domiciliari per molestie sessuali - abusava di due bimbe : arrestato 43enne a Qualiano - in provincia di Napoli : Era agli arresti domiciliari per scontare una pena per abusi sessuali ma non gli avrebbe impedito di abusare di due bambine di 11 e 12 anni. Con questa accusa all'alba i carabinieri hanno arrestato un 43enne di Qualiano, in provincia di Napoli.I fatti sono accaduti lo scorso mese di maggio. Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, sono state avviate a seguito delle denunce sporte dalle madri delle ...

Napoli - fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa/ Video - arrestato rapinatore russo : Napoli, fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa: la Polizia di Stato ha arrestato un rapinatore russo professionista, ecco il Video dell'accaduto (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Napoli - migrante arrestato con false accuse di terrorismo a Fanpage.it : “Carabiniere gridava : ora c’è Salvini - vi facciamo il culo” : Osman Munkail è il ragazzo ghanese colpito da un falso arresto per terrorismo da parte di 3 carabinieri di Giugliano (Napoli). I 3 militari sono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord: volevano ottenere un encomio ed erano già attenzionati per altre vicende giudiziarie. Osman ha parlato a Fanpage.it della sua terribile esperienza. L'articolo Napoli, migrante arrestato con false accuse di terrorismo ...

Napoli - immigrato dà in escandescenze e si scaglia contro l'auto di scorta del magistrato : arrestato : Si è scagliato contro la vettura di scorta di un magistrato, danneggiandola, e poi ha aggredito con calci e pugni l'autista e l'ufficiale di scorta, successivamente costretti a...

Choc a Napoli - nudo in strada al passaggio delle donne : arrestato 39enne : Al passaggio delle donne si denudava. Il fatto è accaduto in piazza San Francesco, a Napoli. Il capitano della polizia municipale Alfredo Marraffino, allertato da alcuni cittadini, è intervenuto sul ...