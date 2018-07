Musica nel tempo | una rassegna per organo a Millesimo

Techetechetè - il venerdì in Musica/ Anticipazioni : 4 decenni di canzoni - da Edoardo Vianello a Laura Pausini : Techetechetè, il venerdì in musica, ecco le Anticipazioni della nuova puntata di oggi: 4 decenni di canzoni, da Edoardo Vianello a Laura Pausini, tutte le info.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 08:59:00 GMT)

Domenica 22 luglio nel Duomo di Orvieto doppio appuntamento con la Musica classica : Narnia Festival abbraccia diverse forme d'arte e dal 17 al 29 luglio offre oltre cinque spettacoli e concerti, masterclass, mostre d'arte, presentazione di libri, performance live e percorsi ...

ASSESSORATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock Circus 2018' con Musica - gastronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...

Terza settimana di Marghera Estate 2018. La manifestazione entra nel vivo con quattro serate dedicate alla Musica e ancora alla Lirica : Marghera Estate 2018 da martedì 17 a venerdì 20 concerti e Lirica per tutti in piazza Mercato dalle 19 con il cibo, dalle 21 con gli spettacoli Terza settimana di Marghera Estate 2018. La manifestazione entra nel vivo con quattro serate dedicate alla musica e ancora alla Lirica. La settimana del 17 luglio inizia con i Rock Blues ...

Festival del cibo - della Musica - sagre e concerti protagonisti nel weekend : Come ogni anno, infatti, la campagna di scavi è partecipata da decine di studenti provenienti da ogni parte del mondo , olandesi, italiani, americani e cinesi, . Latiano food Festival per gli eventi ...

Enel accende la Musica d'estate : da Fresu a Gualazzi va in tour l'energia dei grandi artisti - Musica - Spettacoli : Poche cose, meglio della Musica, possono trasmettere energia. Per questo Enel ha deciso di stimolare, incuriosire, divertire con la Musica e con una serie di concerti che scandiranno l'estate 2018. L'...

Roma - turista ubriaca cade nel Tevere : paura al Ponte della Musica : Tragedia sfiorata nella notte a Roma dove una turista ucraina di 25 anni è caduta nel Tevere . La giovane, ubriaca , si è sporta troppo dal Ponte della Musica Armando Trovajoli finendo nel fiume. È ...

Dal 13 al 28 luglio torna 'Tones on the stones' : Musica ed arte nelle cave tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola : Dal 13 al 28 luglio torna Tones On The Stones , il festival che propone un cartellone di spettacoli con grandi artisti internazionali ambientati nelle cave d'estrazione incastonate tra il Lago Maggiore e le montagne dell'Ossola. La dodicesima edizione si svolgerà in due storici giacimenti ...

Ludovica Pagani a CM : 'Tra studio e calcio - ora mi butto nel mondo della Musica. CR7 alla Juve? Un sogno' : calciomercato.co m l 'ha intervistata in esclusiva: 'Sono partita dagli studi, sono stata travolta dal successo ottenuto con gli Autogol ma ora mi lancio nel mondo della musica, è già pronto il mio ...

Musicarte nel Parco - 23^ edizione - a Pescara dal 24 luglio al 15 settembre 2018 : Pescara – Aurum, Sala Flaiano, 24 luglio – 15 settembre 2018 Direzione artistica Maria Gabriella Castiglione Pescara – Dal 24

Da Cicerenella a Funiculì funiculà - a Ischia in aliscafo con la Musica napoletana : Dalla tammurriata a 'O sole mio: grandi classici e musica popolare si intrecciano in un viaggio musicale che attraversa il golfo di Napoli, letteralmente. Perché nel prossimo week end alcune corse ...

Eventi. Piazza della Molinella - favole e Musica nel luglio dell'associazione faentina Nostrarte : In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo al Teatro Sala Fellini, in Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 a Faenza. La prevendita è attiva alla Bottega Bertaccini , corso Garibaldi 4, , tel. ...

Torna il festival 'Paesaggi e oltre' teatro e Musica nelle terre Patrimonio dell'Umanità : Il costo per l'ingresso agli spettacoli è di 10 euro, mentre è gratuito per gli incontri sul territorio. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3392532921 o visitare il sito ...

Il Martedì di Tavarnelle : Musica - grandi occasioni per l'acquisto - bistecca... : Negozi aperti, spettacoli, mercatini, si mangia e si beve sotto le stelle. Grande attrazione i mercatini variopinti, nel centro storico del paese. Poi c'è la bistecca alla fiorentina sotto le stelle ...