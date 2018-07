Muore durante assalto a bancomat

Brindisi - Muore durante un assalto a bancomat : durante l'assalto ad un bancomat un uomo è morto mentre i complici sono riusciti a fuggire. E' accaduto la scorsa notte a Brindisi.

Spara in bocca alla moglie durante un lite per gelosia - poi scivola dal tetto e Muore : Il 66enne Carlo Pibiri aveva ferito la moglie 52enne con un colpo di pistola nella fattoria a loro affidata, a Malandriano, frazione in provincia di Parma. Poi durante la fuga, si era rifugiato sul tetto di una villa vicina, minacciando il suicidio. È deceduto in ospedale, stabile e in osservazione la donna.Continua a leggere

Mondiali - si tuffa in canale e Muore durante festeggiamenti ad Annecy : Mondiali,si tuffa in canale e muore durante festeggiamenti ad Annecy Mondiali,si tuffa in canale e muore durante festeggiamenti ad Annecy Continua a leggere L'articolo Mondiali,si tuffa in canale e muore durante festeggiamenti ad Annecy proviene da NewsGo.

Muore durante il primo giorno di lavoro : ennesima vittima di una strage continua : Anche oggi due morti sul lavoro, Carrara e Padova unite dal lutto. Un operaio quarantenne è rimasto schiacciato da un blocco di marmo in un deposito a Marina di Carrara ed è morto in seguito ai...

Pakistan : l’ufficiale degli Alpini Maurizio Giordano Muore durante una spedizione dell’Esercito : Il caporal maggiore scelto è caduto da un saracco di ghiaccio mentre scalava il monte Gasherbrum IV insieme ad altri commilitoni nel tentativo di riaprire una via inaugurata 60 anni fa da Walter Bonatti e Carlo Mauri.Continua a leggere

Si sente male durante la passeggiata - si accascia e Muore in spiaggia : LIGNANO, Udine, - Colta da malore mentre passeggia sulla spiaggia una donna di Montebelluna , Treviso , in ferie a Lignano ; si tratta di una pensionata di 84 anni che, mentre era in compagnia di un'...

