Montagna Arcobaleno | Perù

(Di sabato 21 luglio 2018) Laè davvero une non è un modo di dire o un nome inventato a caso per attirare turisti. Si trova in, ma ne vedremo una simile anche in Cina. Ed è stata inserita da National Geographic tra i 100 luoghi da visitare assolutamente. Io la metterei anche tra i primi 10 da visitare perché davvero merita di essere ammirata dal vero se già in foto ci lascia a bocca aperta. (altro…)Idee Green.