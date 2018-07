Mondiali | tutti gli azzurri in gara qualificati per il main draw

Tour de France 2018 - Peter Sagan spaventa tutti verso i Mondiali di Innsbruck. Se tiene anche sulle salite dure : Segnali in vista dei Mondiali di Innsbruck? Il campione del Mondo in carica sfrutta lo scompiglio generale nei primi chilometri causato dalle raffiche di vento per inserirsi nel gruppetto di testa, ...

Tour de France 2018 - Peter Sagan spaventa tutti verso i Mondiali di Innsbruck. Se tiene anche sulle salite dure… : Nonostante l’arrivo nella città Mende abbia incoronato vincitore lo spagnolo Omar Fraile, Peter Sagan si rende protagonista anche nella quattordicesima frazione del Tour de France 2018, chiudendo in quarta posizione al termine di un percorso non adatto alle caratteristiche dello slovacco. L’attuale maglia verde infatti riesce a stringere i denti sulla Cote de la Croix Nueve, strappo di 3km oltre il 10% di pendenza situato a 2000m ...

Rugby a 7 - Mondiali 2018 : tutti i risultati della prima giornata : prima giornata molto intensa per quanto riguarda i Mondiali di Rugby a 7, scattati nella notte italiana in quel di San Francisco. Andiamo a riepilogare tutti i risultati: in campo gli uomini per i sedicesimi e le donne per gli ottavi ed i quarti di finale. Già delineate dunque le semifinali per il gentil sesso: a giocarsele saranno Nuova Zelanda-USA e Francia-Australia. Torneo femminile VEN, 20 LUG 2018 10:00 Women’s Rugby World Cup Sevens ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 22 luglio. Tutti gli italiani in gara : Da domani ai Mondiali di Scherma a Wuxi si comincerà a lottare per le medaglie. In programma ci sono le prove individuali della spada femminile e della sciabola maschile. Italia che vuole essere subito protagonista e che ha da giocarsi carte importanti per centrare subito il primo podio. AZZURRI IN PEDANA Spada femminile: Mara Navarria, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio Sciabola maschile: Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi ...

Mondiali Russia 2018 : ecco come la Presidentessa della Croazia ha conquistato i cuori di tutti : Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidentessa della Croazia, ha conquistato tifosi e spettatori di tutto il mondo della finale dei Mondiali vinta dalla Francia contro la Croazia. La donna è apparsa commossa quando ha abbracciato il capitano della sua squadra, Luka Modric. Vestita con la maglia a scacchi rossi e bianchi della sua nazionale, ha sussurrato qualcosa all’orecchio dell’asso croato mentre riceveva il premio del Pallone d’Oro del torneo come ...

Mondiali 2018 - tutti i premi individuali e gli awards. Luka Modric miglior giocatore - Kane capocannoniere : I Mondiali 2018 di calcio si sono conclusi con la vittoria della Francia, capace di sconfiggere la Croazia per 4-2 nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. I Galletti trionfano nella capitale della Russia e conquistano il titolo iridato per la seconda volta nella storia dopo l’apoteosi casalinga del 2018. Gianni Infantino ha premiato i ragazzi di Didier Deschamps ma sono stati assegnati anche i premi individuali, gli awards di ...

Mondiali Russia 2018 - il ct della Croazia incrocia le dita : “spero che per la finale siano tutti disponibili” : Dopo la dispendiosa semifinale giocata contro l’Inghilterra, il ct della Croazia spera di avere tutti a disposizione in vista del match contro la Francia “Abbiamo qualche piccolo problema ma spero che siano tutti a disposizione per la Francia“. A fare il punto sulla infermeria della Croazia a poche ore dalla finalissima mondiale di domani allo stadio Luzhniki di Mosca è il tecnico Zlatko Dalic. Diversi giocatori dopo ...

Mondiali 2018 Russia - Mick Jagger porta sfortuna? Dal 2010 sbagliati tutti i pronostici. La Francia trema : Arrivati a questo punto della competizione, con la sola finale a separare Francia e Croazia dal tanto ambito trofeo Mondiale, ogni dettaglio può fare la differenza. Spesso è un particolare tecnico-...

Russia 2018 : Fifa - tutti negativi esiti controlli antidoping a Mondiali : tutti i test antidoping effettuati sui giocatori impegnati ai mondiali di Russia hanno dato esito negativo, è quanto ha annunciato oggi la Fifa. Da gennaio sono stati 2037 i test condotti dall’organo di autogoverno del calcio mondiale, in totale sono 3985 i campioni raccolti dalla Fifa in controlli senza preavviso prima della Coppa del mondo e 626 durante il torneo. In media ogni calciatore presente nelle rose delle 4 nazionali ...

I Mondiali di Russia 2018 verso la conclusione - al via il Tour de France : tutti gli appuntamenti del mese di luglio : Dai Mondiali di Russia 2018 a Wimbledon, passando per il Tour de France: tutti gli appuntamenti sportivi del mese di luglio I Mondiali di Russia 2018 stanno per concludersi: domenica 15 luglio si decreterà la nuova squadra di calcio campione del mondo. Tanti, però gli eventi sportivi che terranno incollati al televisore tantissimi appassionati: domenica 15 luglio infatti anche Wimbledon sarà protagonista, con la finalissima del torneo ...

Mondiali Russia 2018 - Dalle wags ai politici : ci sono proprio tutti in tribuna per Francia-Belgio [GALLERY] : Dalle moglie e fidanzate dei calciatori fino ai politici, le tribune dello stadio di San Pietroburgo brulicano di vip Scattano le semifinali dei Mondiali di Russia 2018, Francia e Belgio si sfidano per un posto nella finalissima che assegna il titolo di campione del mondo. Tanti vip sulle tribune dello stadio di San Pietroburgo, dove non mancano nemmeno le mogli e le fidanzate dei calciatori in campo, pronti a darsi battaglia per ...

Mondiali - ecco perché i calciatori della Russia hanno inalato sali a base di ammoniaca : tutti i benefici per il corpo umano : Nelle ultime ore i Mondiali in Russia sono stati scossi dalla possibile notizia di doping tra i calciatori della nazionale di casa. Non è sfuggito agli occhi di molti che i calciatori russi inalassero qualcosa prima delle partite e così si è subito pensato al peggio. In realtà la spiegazione è più semplice e non allarmante: i calciatori inalavano ammoniaca. Ma a cosa serve? I sali sono una preparazione di carbonato d’ammonio e profumo. ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Mondiali 2018 - chi vincerà la classifica cannonieri? Situazione e favoriti. Kane davanti a tutti : Sono ormai andati in archivio i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2018 e la corsa al titolo di capocannoniere della competizione è entrata nel vivo, mancano ancora due partite per i giocatori di Inghilterra, Belgio, Francia e Croazia. tutti i bomber delle nazionali eliminate non hanno più speranze perché al momento Kane è al comando e perciò può essere superato solo dai giocatori ancora in corsa per il titolo iridato. Harry Kane è in una ...